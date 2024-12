Diese Stars stehen Blake Lively während Klage gegen Co-Star bei

1/5 Blake Lively erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Co-Star Justin Baldoni. Foto: CraSH/imageSPACE/ddp/Sipa USA

Auf einen Blick Blake Lively verklagt Justin Baldoni wegen sexueller Belästigung am Filmset

Prominente wie Amy Schumer und Paul Feig unterstützen Lively öffentlich

Baldonis Podcast-Co-Moderatorin Liz Plank (37) verlässt die Sendung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Am 20. Dezember war bekanntgeworden, dass Blake Lively (37) gerichtlich gegen ihren ehemaligen Co-Star Justin Baldoni (40) vorgeht. Beide standen für das romantische Filmdrama «Nur noch ein einziges Mal» (engl. Originaltitel «It Ends with Us», 2024) vor der Kamera. Nun beschuldigt Lively ihren Kollegen, dessen Produktionsfirma Wayfarer Studios und andere an den Dreharbeiten Beteiligte der sexuellen Belästigung. Auf Social Media machten nun einige Promis deutlich, dass sie hinter der Schauspielerin stehen. «Ich glaube Blake», betonte etwa die Komikerin Amy Schumer (43) in einer Story auf ihrem Instagram-Account.

Auch der Regisseur Paul Feig (62), der mit Lively für die Filme «Nur ein kleiner Gefallen» (2018) und «Ein einfacher Gefallen 2» (2025) zusammengearbeitet hatte, äusserte sich zu den aktuellen Geschehnissen. «Ich habe jetzt zwei Filme mit Blake gedreht und ich kann nur sagen, dass sie eine der professionellsten, kreativsten, kooperativsten, talentiertesten und nettesten Menschen ist, mit denen ich je gearbeitet habe», schrieb Feig auf X. Lively habe «diese Verleumdungskampagne gegen sie wirklich nicht verdient». Der Drehbuchautor «finde es furchtbar, dass sie das durchmachen musste».

Ebenso schien Livelys Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow (52) im Netz deutlich machen zu wollen, dass sie auf der Seite der 37-Jährigen steht. Als vor wenigen Tagen öffentlich wurde, dass Lively gegen Baldoni Klage eingereicht hatte, zeigte Paltrow ihre vermeintliche Unterstützung in einer Instagram-Story, indem sie Livelys Haarpflegelinie Blake Brown auf ihre Weihnachtswunschliste setzte und dem ein Königinnen-Emoji hinzufügte.

Co-Host verlässt Baldonis Podcast

Während Lively öffentliche Zustimmung erfährt, bestätigte Liz Plank (37), die Co-Moderatorin von Baldonis «Man Enough»-Podcast, am 23. Dezember, fortan nicht mehr mit dem 40-Jährigen zusammenzuarbeiten. «Ich schreibe euch heute, um euch mitzuteilen, dass meine Vertreter [Baldonis Produktionsfirma] Wayfarer darüber informiert haben, dass ich nicht länger Co-Moderator des ‹Man Enough›-Podcasts sein werde. Ich danke euch, dass ihr mir eure Herzen und Geschichten anvertraut habt, dass ihr Platz für meine gemacht habt und dass ihr diese Sendung zu dem gemacht habt, was sie war», hiess es in einem Statement auf Planks Instagram-Account. Sie werde ihre Hörer und Hörerinnen «sehr vermissen». «Während sich dieses Kapitel für mich schliesst, bleibe ich den Werten verpflichtet, die wir gemeinsam aufgebaut haben», betonte Plank ebenfalls.

Justin Baldonis Anwalt, Bryan Freedman, äusserte sich bereits mit Bekanntwerden der Klage gegenüber dem US-Portal «TMZ» zu den Behauptungen Livelys. Der Jurist bezeichnete die Anschuldigungen als «völlig falsch, empörend und absichtlich anzüglich mit der Absicht, ihn in der Öffentlichkeit zu verletzten und ein Narrativ in den Medien aufzuwärmen». Man habe «proaktiv» eine Krisenberatung angestellt, um sich vor «mehrfachen Forderungen und Drohungen» seitens Lively zu schützen.