1/6 Ryan Reynolds gehört zu den beliebtesten und derzeit erfolgreichsten Schauspielerin Hollywoods. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Ryan Reynolds und Blake Lively behaupten, aus der Arbeiterklasse zu stammen

Fans kritisieren die Aussage als ignorant, besonders bezüglich Livelys Herkunft

Reynolds' vier Kinder wachsen privilegiert auf

Silja Anders Redaktorin People

Ryan Reynolds (48) und Blake Lively (37) gehören zu den derzeit glamourösesten Paaren Hollywoods. Die Eheleute scheinen mit ihren vier Kindern das perfekte Bilderbuchleben zu führen.

In einem Interview mit dem «Hollywood Reporter» sprach Reynolds darüber, wie dankbar er sei, dass seine Kinder privilegiert aufwachsen könnten. Sie würden einen Luxus erfahren, den er in seiner Kindheit nie hatte.

Dann fällt ein Satz, der bei den Fans nicht gut ankommt. «Wir [Lively und Reynolds, Anm.d.Red.] wuchsen beide in der Arbeiterklasse auf und ich erinnere mich noch gut daran, als sie [Reynolds' Kinder, Anm.d.Red.] noch sehr jung waren, hatte ich des Öfteren Gedanken wie ‹Oh mein Gott, so ein Geschenk hätte ich als Kind nie bekommen›», so Reynolds.

Arbeiterklasse oder gehobene Mittelschicht?

Reynolds wuchs als Sohn eines Lebensmittelhändlers und ehemaligen Polizisten sowie einer Verkäuferin auf. Sein Grossvater war Landwirt. Dadurch mag er finanziell eher zur Arbeiterklasse gezählt haben. Doch vor allem die Behauptung, dass Blake Lively in der Arbeiterklasse aufgewachsen sei, stösst bei den Fans auf Verwunderung. Livelys Familie ist seit jeher im Showbusiness tätig, sie wuchs in Tarzana auf, einem wohlhabenden Stadtteil von Los Angeles und besuchte die Burbank High School, zu deren Alumni auch Regisseur Tim Burton (66), Schauspielerin Debbie Reynolds (1932-2016) und Schauspieler Evan Peters (37) zählen. Blake Lively wuchs vielmehr als Teil der gehobenen Mittelschicht auf.

Fans sind genervt über Ignoranz

Reynolds' Aussage wird von den Fans als ignorant bezeichnet. In den Kommentaren in den sozialen Medien heisst es etwa: «Du benutzt den Begriff Arbeiterklasse. Ich glaube nicht, dass er bedeutet, was du denkst, dass er bedeutet» oder auch «Nur weil ihre Eltern gearbeitet haben, heisst das nicht, dass sie Arbeiterklasse waren». Viele ziehen zudem den Vergleich zu Victoria Beckham (50), die in der Netflix-Doku «Beckham» versuchte, sich als Kind der Arbeiterklasse zu verkaufen. Ihr Ehemann David Beckham (49) drängte sie jedoch dazu, ehrlich zu sein, und sie gab schliesslich zu, dass ihr Vater sie im Rolls-Royce zur Schule fuhr.

Die Behauptung des Kanadiers könnte kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen. Im Sommer wurde Blake Lively nach der Promo-Tour zu ihrem Film «It Ends With Us» gecancelt. Es soll Probleme am Set gegeben haben und Interview-Ausschnitte tauchten auf, in denen sie sich abwertend und fies gegenüber Fans und Interviewern äusserte. Möglicherweise ist das Interview von Ryan Reynolds ein Versuch, seine Frau nahbarer zu machen, um die Gunst der Fans zurückzugewinnen. Der gut gemeinte Akt ging nach hinten los.