Was in ihrem neuen Film «It Ends With Us» (2024) passiert, ist zweitrangig geworden: Das Internet spricht nur noch über die Spannungen zwischen den Hauptdarstellern Justin Baldoni und Blake Lively. Darum geht es.

1/8 Drama, Drama und noch mehr Drama! Der Film «It Ends With Us» wird von Streitigkeiten zwischen den Schauspielern in den Schatten gestellt.

Letzte Woche ist in den USA das romantische Drama «It Ends With Us» (2024) in den Kinos angelaufen und hat bereits über 50 Millionen US-Dollar in die Kassen eingespielt. Im Internet wird der Film, der auf dem gleichnamigen Buch der Bestseller-Autorin Colleen Hoover (44) basiert, scharf diskutiert. Allerdings geht es dabei weniger um den Inhalt, als um den Zwist zwischen Buchautorin, Produzent und Schauspielern. Im Zentrum stehen die Co-Stars Justin Baldoni (40), der den Film auch produziert hat, und Blake Lively (36). Letztere wird auf TikTok regelrecht gecancelt. Das steckt hinter dem Shitstorm.

«It Ends With Us» – Darum geht es im Film Im Film wird die Geschichte von Lily Blossom Bloom (Blake Lively, 36) erzählt. Eine junge Frau, die nach Boston zieht, um dort ihren Traum eines eigenen Blumengeschäfts zu verwirklichen. Bereits zu Beginn wird klar, dass Lily nicht immer ein unbeschwertes Leben führte: Ihr Vater ist vor kurzem gestorben, im späteren Verlauf der Geschichte wird dann klar, dass er ihre Mutter misshandelte. In Boston trifft Lily auf den Neurochirurgen Ryle Kincaid (Justin Baldoni, 40), den Bruder ihrer Mitarbeiterin, und die beiden verlieben sich. Während ihrer Kennenlernphase erzählt Lily Ryle auch von ihrer ersten Liebe Atlas Corrigan (Brandon Sklenar, 34), der ebenfalls aus einem schwierigen Elternhaus kommt. Wie es der Zufall will, hat Atlas in Boston ein Restaurant und Lily und Ryle besuchen es unwissend. Lily trifft also auf ihre erste Liebe. Gleichzeitig beginnt dann die perfekte Fassade von ihrem Freund Ryle zu bröckeln, immer mehr Gewalt schleicht sich in ihre Beziehung. Lily redet sich ein, dass die gewaltvollen Zwischenfälle «nur ein Unfall» waren und findet Gründe, um weiter bei Ryle zu bleiben. Nach einer weiteren Auseinandersetzung flüchtet Lily schliesslich zu ihrer ersten Liebe Atlas. Später findet sie allerdings etwas heraus, das sie vor eine schwierige Entscheidung stellt: Will sie mit Ryle zusammen sein oder muss sie ihn endgültig verlassen? Die US-amerikanische Autorin Colleen Hoover hat das Best-Seller-Buch «It Ends With US» geschrieben, auf dem der heiss diskutierte Film basiert. Getty Images for Sony Pictures Im Film wird die Geschichte von Lily Blossom Bloom (Blake Lively, 36) erzählt. Eine junge Frau, die nach Boston zieht, um dort ihren Traum eines eigenen Blumengeschäfts zu verwirklichen. Bereits zu Beginn wird klar, dass Lily nicht immer ein unbeschwertes Leben führte: Ihr Vater ist vor kurzem gestorben, im späteren Verlauf der Geschichte wird dann klar, dass er ihre Mutter misshandelte. In Boston trifft Lily auf den Neurochirurgen Ryle Kincaid (Justin Baldoni, 40), den Bruder ihrer Mitarbeiterin, und die beiden verlieben sich. Während ihrer Kennenlernphase erzählt Lily Ryle auch von ihrer ersten Liebe Atlas Corrigan (Brandon Sklenar, 34), der ebenfalls aus einem schwierigen Elternhaus kommt. Wie es der Zufall will, hat Atlas in Boston ein Restaurant und Lily und Ryle besuchen es unwissend. Lily trifft also auf ihre erste Liebe. Gleichzeitig beginnt dann die perfekte Fassade von ihrem Freund Ryle zu bröckeln, immer mehr Gewalt schleicht sich in ihre Beziehung. Lily redet sich ein, dass die gewaltvollen Zwischenfälle «nur ein Unfall» waren und findet Gründe, um weiter bei Ryle zu bleiben. Nach einer weiteren Auseinandersetzung flüchtet Lily schliesslich zu ihrer ersten Liebe Atlas. Später findet sie allerdings etwas heraus, das sie vor eine schwierige Entscheidung stellt: Will sie mit Ryle zusammen sein oder muss sie ihn endgültig verlassen? Mehr

Promo-Tour endet in einem Desaster

Erste Anzeichen für ein Zerwürfnis hinter den Kulissen gab es Anfang August bei der Filmpremiere in New York. Die beiden Hauptdarsteller, die auf der Kinoleinwand ein Liebespaar spielen, lichteten sich auf keinem Schnappschuss gemeinsam ab. Justin Baldoni blieb dem Blitzgewitter überwiegend fern, liess sich kaum mit anderen Cast-Mitgliedern fotografieren.

Pikant: Colleen Hoover ist Justin Baldoni auf Instagram entfolgt.

Wer stattdessen plötzlich auf dem roten Teppich auftauche, war Livelys Ehemann Ryan Reynolds (47). Und als wäre das nicht schon skurril genug, hat er seinen Schauspielkollegen Hugh Jackman (55) mitgenommen und die Werbetrommel für deren Film «Deadpool & Wolverine» (2024) gerührt. Blake Lively posiert also mit allen – ausser mit Justin Baldoni.

Die nächste Unstimmigkeit zeichnet sich bei den Promo-Interviews ab: Während Blake Lively und Colleen Hoover den Film als Rom-Com vermarkten, thematisiert Justin Baldoni das Kernthema: Die häusliche Gewalt und wie schwierig es für ihn war, die Rolle des Ryle Kincaid zu spielen. So sagte Lively im Interview: «Schnappt euch eure Freunde, zieht eure Blümchenkleider an und geht raus, um den Film zu sehen.» Für diesen Spruch wird Blake Lively auf TikTok nicht nur angefeindet, sondern auch parodiert.

Auch Blake Lively ist ihrem Co-Star auf Instagram entfolgt.

Ryan Reynolds soll ungefragt Teile des Drehbuchs überarbeitet haben

Justin Baldoni und seine Produktionsfirma «Wayfarer Studios» sicherten sich 2019 die Rechte am Buch, 2023 wurde bekannt gegeben, dass Blake Lively die Rolle der Lily Blossom Bloom übernimmt. Damit fungierten Baldoni und Lively gewissermassen beide als Produzenten. Allerdings soll es beim Dreh Differenzen zwischen den Co-Stars gegeben haben. Weiter angefeuert wurde dieses Gerücht, als Blake Lively enthüllte, dass Ryan Reynolds das Drehbuch überarbeitet hätte. Auf dem roten Teppich sagte sie dazu gegenüber «E!News»: «Die ikonische Szene auf dem Dach in diesem Film hat mein Mann geschrieben. Das wusste zuvor niemand.»

Das bestätigte auch die Drehbuchautorin Christy Hall. Gegenüber «People» beteuerte sie, dass sie von einer Neufassung bis zu diesem Zeitpunkt nichts gewusst hätte. Stattdessen dachte sie, die Schauspieler würden improvisieren.

Auch hat Blake Lively einen separaten Schnitt des Films bei Shane Reid in Auftrag gegeben, die auch bei «Deadpool & Wolverine» mitgewirkt hatte. Letztendlich bleibt offen, ob Justin Baldonis oder Blake Livelys Schnitt derzeit in den Kinos zu sehen ist.

