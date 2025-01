1/6 Justin Baldoni (r.) hat eine Klage gegen Blake Lively und Ryan Reynolds eingereicht. Foto: [M] imago images/Future Image / ddp

Baldoni fordert mindestens 400 Millionen US-Dollar Schadenersatz

Wie zuvor bereits angekündigt, verklagt der Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni (40) die Schauspielerin Blake Lively (37) und deren Ehemann, Hollywoodstar Ryan Reynolds (48). Er fordert von den beiden und weiteren beklagten Parteien eine Schadenersatzzahlung in Höhe von mindestens 400 Millionen US-Dollar. Das Paar habe demzufolge versucht, den Film «Nur noch ein einziges Mal» zu stehlen und Baldoni mit falschen Behauptungen «zu zerstören». Er wirft den Beklagten unter anderem eine Form der Erpressung, Verleumdung und die Verletzung seiner Privatsphäre vor.

«Im Grunde geht es hier nicht um Prominente, die sich in der Presse gegenseitig runtermachen», zitiert das Branchenmagazin «Variety» aus Baldonis in New York eingereichter Klage. «In diesem Fall geht es um zwei der mächtigsten Stars der Welt, die ihre enorme Macht einsetzen, um einen ganzen Film aus den Händen des Regisseurs und des Produktionsstudios zu stehlen. [...] Wenn die Kläger ihren Tag vor Gericht haben, werden die Geschworenen erkennen, dass selbst die mächtigste Berühmtheit die Wahrheit nicht nach ihrem Willen biegen kann.»

Weitere «Nur noch ein einziges Mal»-Klagen

Es ist nicht die erste Klage, die in einem juristischen Krieg im Zusammenhang mit dem Film «Nur noch ein einziges Mal» eingereicht wurde. Wie die «New York Times» zum Jahreswechsel erklärte, haben Baldoni und dessen Publizisten auch die Tageszeitung verklagt. Er sei der Ansicht, man «habe ihn und sein Team in einem Artikel über die Behauptungen der Schauspielerin Blake Lively, sie sei Opfer einer Verleumdungskampagne geworden, verleumdet». In der in Los Angeles eingereichten Klage werden dem Bericht zufolge 250 Millionen US-Dollar Schadenersatz gefordert.

US-Medien wie «Variety» hatten bereits kurz vor Weihnachten 2024 berichtet, dass Lively Klage gegen Co-Star und Regisseur Baldoni beim California Civil Rights Department eingereicht habe. Es gehe darin um sexuelle Belästigung und einen koordinierten Versuch, den Ruf der Schauspielerin zu zerstören. Vermerkt war etwa auch, dass Baldonis angebliches Verhalten der Familie Livelys «schweres emotionales Leid» bereitet habe.

«Ich hoffe, dass meine Klage dazu beiträgt, den Vorhang dieser finsteren Vergeltungstaktiken zu lüften, mit denen Menschen geschädigt werden, die über Fehlverhalten sprechen – und andere zu schützen, die zur Zielscheibe werden könnten», hatte Lively in einem «TMZ» vorliegenden Statement zu der Angelegenheit erklärt. Später hatte sie noch einmal formell Klage vor einem New Yorker Bundesgericht gegen Baldoni, Wayfarer Studios und weitere Parteien eingereicht. Die Entscheidung, über die Situation zu sprechen, habe «leider zu weiteren Vergeltungsmassnahmen und Angriffen» geführt, teilte das Anwaltsteam der Schauspielerin mit. «Die Angeklagten werden sich nun vor einem Bundesgericht für ihr Verhalten verantworten müssen.»