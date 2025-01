Neues Audio enthüllt Details zum Streit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni am Set von «It Ends With Us». Baldoni entschuldigt sich in einer Sprachnachricht für seine Reaktion auf Livelys Drehbuchänderungen.

400-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage von Baldoni gegen Lively eingereicht

Im Rechtsstreit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) sind Audioaufnahmen aufgetaucht, in denen sich der Regisseur für sein Verhalten bei der Schauspielerin entschuldigt. Konkret ging es um von Lively vorgenommene Änderungen an einer wichtigen Szene des Filmes.

In Textnachrichten vom April 2023, die Teil einer 400-Millionen-Dollar-Klage gegen die Schauspielerin sind, äusserte Lively ihre Enttäuschung über Baldonis verhaltene Reaktion auf ihre Version der Szene. Nach einigen Tagen Funkstille fühlte sich Baldoni gezwungen, Lively eine Nachricht zu schicken, in der er ihre Änderungen lobte und erklärte, dass es schlussendlich wohl zu einem Mix aus seiner und ihrer Version komme. Lively antwortete daraufhin mit einem langen Text. Darin erklärte sie, dass es sich schlecht angefühlt habe, für ihre Leidenschaft, jedoch nicht für ihren Beitrag zur überarbeiteten Szene gelobt zu werden.

Ihr Ehemann Ryan Reynolds (48) sowie ihre beste Freundin – vermutlich Taylor Swift (35) – wüssten, dass sie nicht immer gut darin sei, sich durchzusetzen, aus Angst, Egos zu bedrohen oder den Prozess zu erschweren. Die beiden hingegen würden sich jeweils einen Dreck darum scheren, weshalb jeder mit grösstem Respekt und Enthusiasmus auf sie höre.

«Es tut mir leid, dass ich dir dieses Gefühl gegeben habe»

In einer von der «Daily Mail» veröffentlichten, knapp siebenminütigen Sprachnachricht entschuldigt sich Baldoni daraufhin bei Lively – um zwei Uhr nachts. «Ich möchte mit einer Entschuldigung beginnen. Mann, als ich den zweiten Teil deiner Nachricht gelesen habe, ist mir das Herz in die Hose gerutscht, und es tut mir wirklich leid. Ich habe definitiv versagt, und du hast wirklich hart daran [an der Szene, Anm. d. Red.] gearbeitet», sagte Baldoni in der Sprachnachricht. «Ich bin wirklich dankbar, dass du dich sicher genug fühlst, mir zu sagen, dass du so empfindest, und mir das mitzuteilen. Und es tut mir wirklich leid. Ich habe es vermasselt. Das ist mein Fehler.»

Weiter erklärt er, dass er alles andere als perfekt sei, ein fehlerhafter Mann, was seine Frau bestätigen könne. Aber: «Ich werde mich immer entschuldigen und dann wieder zur Besinnung kommen. Das kann ich dir versichern. Und es tut mir leid, dass ich dir dieses Gefühl gegeben habe, das muss sich schrecklich angefühlt haben.» Weiter lobt er ihre Arbeitsmoral und ihre kreative Vision und betont, wie sehr er sich auf die Zusammenarbeit mit ihr freue.

Klage kurz vor den Feiertagen eingereicht

Der Streit zwischen Lively und Baldoni eskalierte kurz vor Weihnachten, als die Schauspielerin Baldoni wegen sexueller Belästigung verklagte. Baldoni reichte daraufhin eine Gegenklage ein, in der er Lively beschuldigt, seinen Film zu kapern und seine Karriere zu sabotieren. Seither kommen beinahe täglich neue Anschuldigungen und Details ans Licht.