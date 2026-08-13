Im Podcast «Call her Daddy» kommt Paris Jackson auf die Trennung von ihrem Ex-Verlobten Justin zu sprechen. Dabei verrät sie auch, dass sie davor schon einmal verlobt war und den Ring damals unwissentlich selbst bezahlt hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paris Jackson (28) spricht über zwei gescheiterte Verlobungen und Drogenvergangenheit

Erste Verlobung unter Drogeneinfluss, Ring mit ihrem Geld gekauft

Als Kind erste Selbstverletzungen, heute lebt sie nüchtern

Paris Jackson (28) blickt auf zwei gescheiterte Verlobungen zurück. Im Podcast «Call Her Daddy» spricht die Tochter von Michael Jackson (1958-2009) nicht nur über das Ende ihrer Beziehung mit dem Musikproduzenten Justin Long, sondern macht auch öffentlich, dass sie davor schon einmal verlobt war.

Auf die Frage, woran Jackson erkannt habe, dass die Auflösung ihrer Verlobung mit Long die richtige Entscheidung gewesen sei, antwortet die Schauspielerin und Sängerin, dass die öffentliche Seite sie nicht sonderlich beeinflusse. Schon zuvor habe sie erlebt, dass über das Ende ihrer Beziehungen geschrieben wurde.

Dann verrät die 28-Jährige: «Das ist auch schon meine zweite Verlobung, die ich aufgelöst habe. Wobei ich gar nicht weiss, ob man die erste überhaupt mitzählen kann.» Jackson erklärt, dass sich die erste Verlobung für sie echt angefühlt habe, auch wenn sie und ihr damaliger Partner ihren Angaben nach zu diesem Zeitpunkt auf Drogen waren «und er den Ring ohne mein Wissen von meinem Geld gekauft hat». Trotzdem habe sie die Liebe, die sie damals empfand, als real wahrgenommen. Jackson sagt nicht, mit wem sie damals verlobt war.

Konnte einst mit Snoop Dogg mithalten

Drogen und Alkohol waren viele Jahre die ständigen Begleiter von Paris Jackson. Erste Erfahrungen machte sie bereits in ihren frühen Teenie-Jahren. Grund dafür sieht sie auch in ihrer «süchtigen Persönlichkeit» und der Tatsache, dass sie etwas brauche, «das mir hilft, klarzukommen, das mir hilft, mich anders zu fühlen». Bereits im Kindesalter begann sie zudem, sich selbst zu verletzen.

Hier findest du Hilfe Beobachtest du eine Suchttendenz bei dir oder Angehörigen? Die folgenden Stellen bieten Hilfe: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand

Telefon 143 oder www.143.ch Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche)

Telefon 147 oder www.147.ch Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen

Telefon +41 61 325 51 00 oder www.upk.ch Radix – Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte

www.spielsucht-radix.ch Zürcher Institut für klinische Sexologie & Sexualtherapie

www.ziss.ch Sucht Schweiz

www.suchtschweiz.ch Zistig.ch

www.zistig.ch Oder wende dich an die nächste Psychiatrische Klinik für Jugendliche oder Erwachsene. Beobachtest du eine Suchttendenz bei dir oder Angehörigen? Die folgenden Stellen bieten Hilfe: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand

Telefon 143 oder www.143.ch Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche)

Telefon 147 oder www.147.ch Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen

Telefon +41 61 325 51 00 oder www.upk.ch Radix – Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte

www.spielsucht-radix.ch Zürcher Institut für klinische Sexologie & Sexualtherapie

www.ziss.ch Sucht Schweiz

www.suchtschweiz.ch Zistig.ch

www.zistig.ch Oder wende dich an die nächste Psychiatrische Klinik für Jugendliche oder Erwachsene. Mehr

Mittlerweile lebt Jackson nüchtern – obwohl sie nach eigenen Angaben einst zu den «grössten Kiffern» gehörte, die man sich vorstellen könne. Damals habe sie als Einzige aus ihrer Freundesgruppe sogar mit Snoop Dogg mithalten können. Heute sei das aber «überhaupt kein Teil meines Lebens» mehr. Daher komme es für sie auch nicht mehr infrage, jemanden zu daten, bei dem das Kiffen eine grosse Rolle spielt. Ob es derzeit einen Mann in ihrem Leben gibt, dazu möchte sich Paris Jackson nicht äussern, sagt nur, sie sei glücklich.