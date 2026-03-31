Die vorletzte Folge der vierten Staffel von «Promis unter Palmen» bietet Drama pur: Ein Ohnmachtsanfall, eine tückische Manipulation und am Ende ein fieser Cliffhanger.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sechs Promis kämpfen auf Sat.1 um den Finaleinzug und 45'000 CHF

Dilara wird ohnmächtig, Kevin rettet sie dank Sanitäterausbildung

Entscheidungsspiel endet unentschieden: Edith und Maurice erzielten beide 10 Punkte War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sechs «Promis unter Palmen» kämpfen in der vorletzten Folge (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) noch um die Goldene Kokosnuss – vier Frauen und zwei Männer. Edith Stehfest (30) träumt von einem rein weiblich besetzen Finale. Schon aus Fairnessgründen gäbe es so keine grossen körperlichen Unterschiede. Edith steckt ihren Mitstreiterinnen Gina-Lisa Lohfink (39), Dilara Kruse (33) und Franziska Temme (30) ihren Plan. Sie stösst auf taube Ohren. Dilara würde nie ihren «Bruder» Maurice Dziwak (27) opfern. Gina-Lisa hat grundsätzlich keine Lust mehr auf geheime Absprachen. Franzi hält sich bedeckt.

Beim letzten Kapitänsspiel der vierten Staffel werden die entscheidenden Weichen gestellt. Während der Challenge «Promille-Leiter» müssen die Kandidaten in 15 Minuten so oft wie möglich eine acht Meter hohe Leiter erklimmen und dabei Champagner transportieren. Die Aufgabe bringt alle an ihre Grenzen – besonders Dilara Kruse, die mit ihrer Angst kämpft und sich selbst Mut zuspricht: «Nicht wackeln! Du kriegst das hin, Schwester.» Doch die enorme Belastung wird ihr zu viel. Völlig erschöpft bricht sie das Spiel ab und sagt: «Ich kann nicht mehr.»

«Du warst nur kurz weg»

Zurück in der Villa scheint sich Dilara Kruse zunächst zu erholen, doch dann kippt es: «Warte, warte … Leute, mir ist schwindelig.» Kurz darauf verliert sie das Bewusstsein. In diesem Moment reagiert Kevin Wolter blitzschnell. Der in der Bundeswehr ausgebildete Sanitäter leistet sofort Erste Hilfe, spricht sie an und lagert ihre Beine hoch, um den Kreislauf zu stabilisieren.

Wenig später kommt Kruse wieder zu sich und fragt benommen: «Was ist passiert?» Wolter beruhigt sie sofort: «Alles gut. Du warst nur kurz weg.» Er rät ihr, sich auszuruhen, da die Situation eine enorme Belastung für ihren Körper war. Im Laufe des Tages erholt sie sich wieder – der Schreckmoment bleibt jedoch allen in Erinnerung.

Ohnmachtsanfall und emotionale Geschichten

Nach dem Schock um Kruse bleibt es emotional. Die Stars sollen sich gegenseitig ihren Lebenslauf vortragen. Maurice Dziwak und Kevin Wolter berichten von ihrem erstaunlich ähnlichen Weg. Sie erzählen jeweils von dem Tod ihrer Grossmutter, die für sie wie eine Mutter war. Und wie sie dann als Väter aufgeblüht sind.

Dilara Kruse erinnert sich daran, wie sie ihren Mann Max Kruse kennengelernt hat. Der Fussballstar hatte sich ihr gegenüber zunächst als Briefträger vorgestellt. Als sie realisierte, einen Promi zu daten, war es schon zu spät. Düsterer wird es, als Edith Stehfest von ihrer Drogenvergangenheit erzählt, wie sie in die Abhängigkeit von Crystal Meth geriet, weil sie einem Mädchen imponieren wollte. Gina-Lisa Lohfink berichtet von Vergewaltigungen und Schlägen, die sie erleiden musste.

Franzi spielt falsch

Beim letzten Gruppenduell kommt Stehfests Plan, die beiden Männer in ein Team zu stecken, nicht zustande: Zwar wählt sie Dziwak, doch Lohfink sichert sich sofort Wolter. Edith Stehfest entscheidet sich daraufhin für Dilara Kruse – auch mit Blick darauf, im Falle einer Niederlage die Allianz zwischen ihr und Maurice Dziwak zu sprengen.

Während Edith Stehfest letztlich auf Sieg spielt, verfolgt Franzi Temme eine gegenteilige Strategie: Sie will bewusst verlieren, um Kevin Wolter ins Aus zu manövrieren. Doch ihr Team überrascht mit einer starken Leistung, während es im gegnerischen Team heftig kracht – besonders zwischen Dziwak und Stehfest. Am Ende gewinnt dennoch Edith Stehfests Team. Kevin Wolter und Franzi Temme stehen zur Wahl, und Temmes Plan geht auf: Mit den Stimmen von Edith Stehfest, Dilara Krause und Maurice Dziwak muss Kevin Wolter gehen. Enttäuscht verlässt er die Villa ohne Abschied.

Im anschliessenden Ausscheidungsspiel vor dem Finale müssen sich die Promis farbige Stäbe merken. Franzi Temme, Gina-Lisa Lohfink und Dilara Kruse sichern sich die Finalplätze, während Edith Stehfest und Maurice Dziwak scheitern und ins Stechen müssen. Mit der Würfelkelle entscheidet nun das Glück: Beide erzielen jeweils eine 10 – Dziwak direkt im ersten Versuch, Stehfest im letzten. Damit ist ein zweiter Durchgang nötig, dessen Ausgang erst in der nächsten Folge gezeigt wird. Ob Edith Stehfests Wunsch nach einem reinen Frauenfinale in Erfüllung geht, bleibt somit vorerst offen.



