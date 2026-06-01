Moderatorin Laura Wontorra liebt TV-Kollegen

Laura Wontorra und Riccardo Basile sind laut deutschen Medien ein Paar. Das Liebesglück der beiden Moderatoren soll auf einer Party im Februar 2026 begonnen haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Laura Wontorra (37) und Riccardo Basile (34) sind ein Paar

Im Februar 2026 funkte es erstmals auf einer Party

RTL übernimmt Sky Deutschland am 1. Juni 2026

Fynn Müller People-Redaktor

Die deutsche Sport-TV-Welt hat ein neues Traumpaar. Wie «Bild» und RTL übereinstimmend berichten, teilen sich die beliebte Moderatorin Laura Wontorra (37) und Sky-Moderator Riccardo Basile (34) nicht nur ihre Leidenschaft für den Sport, sondern seit Kurzem auch ihr privates Glück.

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, nachdem die beiden immer wieder zusammen bei Events aufgetaucht waren. Nun scheint klar zu sein: Die beiden sind tatsächlich ein Paar. Laut «Bild» habe es im Februar 2026 auf einer Party erstmals gefunkt.

Wontorra und Basile kannten sich schon lange aus beruflichen Kreisen. Der Übergang von einer langjährigen Bekanntschaft hin zu einer Beziehung habe sich nach und nach entwickelt. Erst kürzlich wurden die beiden zusammen bei der Feier zum 70. Geburtstag des Unternehmers Clemens Tönnies sowie bei der Veranstaltung «Sport 100» gesehen.

Grosse Namen im TV-Sport

Beide sind in der deutschen Sport-TV-Landschaft kaum wegzudenken. Laura Wontorra, die für RTL, DAZN und MagentaTV von den grössten Fussball-Events der Welt berichtet und Riccardo Basile, bekannt als Bundesliga-Moderator bei Sky. Basile arbeitete früher an der Seite von Wontorras Vater Jörg in dessen Sendung «Wontorra – Der Fussball-Talk».

Passend zu ihrer neuen Beziehung rücken auch die beruflichen Wege der beiden näher zusammen. Am 1. Juni 2026 übernimmt RTL offiziell Sky Deutschland, was bedeutet, dass die beiden Moderatoren künftig unter einem Dach arbeiten werden.

Ehe-Aus bei Wontorra

Nach ihrer Scheidung von Fussballer Simon Zoller im Jahr 2022 galt Laura Wontorra als Single. Ihre Ehe mit Zoller dauerte sechs Jahre, seit 2014 waren sie ein Paar. Nun scheint sie in Riccardo Basile einen neuen Partner gefunden zu haben. Eine offizielle Stellungnahme zu der Liebesbeziehung der beiden steht noch aus.