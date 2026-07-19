Biograf Bob Spitz will wissen, wie viele Frauen die einzelnen Rolling-Stones-Mitglieder wirklich gehabt haben. Während einer bei 1800 mit Zählen aufgehört haben will, sollen es bei einem anderen lediglich vier gewesen sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill Wyman will mit 1800 Frauen geschlafen haben

Hochumstrittene Ehe mit Mandy Smith begann, als sie minderjährig war

Neues Stones-Album «Foreign Tongues» erreicht Platz eins nach 61 Jahren

Saskia Schär Redaktorin People

Die Rolling Stones sind nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre Frauengeschichten bekannt. In der neuen Biografie «The Rolling Stones: The Biography» von Bob Spitz kommt nun allerdings eine Zahl ins Spiel, die aufhorchen lässt: 1800. Nach genau so vielen Frauen soll Bassist Bill Wyman (89) aufgehört haben, zu zählen. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Spitz. Wyman habe demnach genau Buch über seine Liebschaften geführt.

Bill Wyman, der von 1962 bis 1993 Teil der Band war, Mick Jagger (82) und Keith Richards (82) sollen sich laut Spitz einst zusammengesetzt und gezählt haben, mit wie vielen Frauen sie bereits intim geworden waren. Auf eine so hohe Zahl wie Wyman kam derweil keiner der anderen: Bei Mick Jagger sollen es «einige Hundert» gewesen sein. Bei Keith Richards – ganz entgegen seinem Ruf – nur eine Handvoll.

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Beziehung mit einer Minderjährigen

Spitz kommt in der Biografie auch auf die hochumstrittene Ehe von Bill Wyman und der Sängerin Mandy Smith (56) zu sprechen. Die beiden heirateten 1989, als er 52 Jahre alt war und sie 18. Die Beziehung soll allerdings bereits Jahre zuvor begonnen haben, als Smith 13 und somit noch minderjährig war. Die Verbindung habe Bandkollege Mick Jagger laut Spitz regelrecht angeekelt, da seine beiden Töchter Jade (54) und Karis (55) etwa im gleichen Alter waren wie Wymans Gattin. Auch der Rest der Band hielt nichts von der Beziehung, was sie Wyman auch klar gesagt haben sollen.

Die Ehe endete nach nur wenigen Jahren. Besonders kurios: Wymans Sohn Stephen (damals 30) aus erster Ehe heiratete einige Jahre später mit Patsy Smith die Mutter (damals 46) von Mandy Smith. Somit wurde der einstige Rolling-Stones-Bassist Bill Wyman zum Schwiegervater seiner Ex-Schwiegermutter.

Direkt auf Platz eins

Auch wenn das schon alles lange her ist, schreiben die Rolling Stones noch heute Geschichte: Ihr am 10. Juli neu veröffentlichtes Album «Foreign Tongues» steigt direkt auf Platz eins der deutschen Albumcharts ein – 61 Jahre nach ihrem ersten Nummer-eins-Album.