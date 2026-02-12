Die Verlobte von Mick Jagger, Melanie Hamrick (38), wurde am Mittwoch in London attackiert. Vor dem Annabel's Club in Mayfair griffen sie zwei Personen an. Freunde griffen ein und verhinderten Schlimmeres.

Saskia Schär Redaktorin People

Schock für Melanie Hamrick (38): «Es fällt mir unglaublich schwer, darüber zu sprechen, aber ich wurde heute Abend im Annabel's Mayfair körperlich angegriffen», so die einstige Ballettänzerin am Mittwoch auf Instagram. Dank des Eingreifens Umstehender, konnte aber offenbar Schlimmeres verhindert werden. «Ich bin meinen Freunden so dankbar, dass sie mich beschützt haben. Zwei Leute haben mich von hinten gepackt, aber Gott sei Dank haben mir gute Menschen geholfen.»

Auch wenn es scheint, als wäre sie körperlich unverletzt geblieben, hat der versuchte Überfall seine Spuren hinterlassen. «Ich bin erschüttert, traurig und untröstlich darüber, dass Menschen einander so behandeln können», schreibt die Verlobte von Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger (82) weiter. Der Vorfall ereignete sich gemäss «Daily Mail» vor dem Privatclub Annabel’s im noblen Londoner Stadtteil Mayfair.

In der Gegend rund um den Berkeley Square in Mayfair sei die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Verbrechens zu werden, gemäss der britischen Zeitung «30-mal höher als anderswo in London». So würden Polizeidaten aufzeigen, dass es in dieser Gegend pro 1000 Einwohner 115 Raubüberfälle gebe. Auf ganz London ausgeweitet, würde die Quote lediglich bei 3,7 Überfällen auf 1000 Einwohner liegen.

Achtfaches Vaterglück für Mick Jagger

Mick Jagger und die 38 Jahre jüngere Hamrick lernten sich 2014 kennen, als sie noch als Ballettänzerin aktiv war. Zwei Jahre später erblickte ihr gemeinsamer Sohn Deveraux Octavian Basil Jagger (9) das Licht der Welt. Für die einstige Tänzerin war es das erste Kind, für Jagger sein bereits achtes. Mit der US-amerikanischen Sängerin Marsha Hunt (79) hat er Tochter Karis Jagger (53). Ein Jahr nach ihr kam Tochter Jade Jagger (52) zur Welt, sie stammt aus der Beziehung zu Bianca Jagger (80).

Gemeinsam mit dem Model Jerry Hall (69) hat Mick Jagger vier Kinder: Elizabeth «Lizzy» (39), James (38), Gabriel Jagger (28) und Georgia May Jagger (31). Letztere ist in die Fussstapfen ihrer Mutter getreten und Model geworden.

1999 wurde Jagger dann zum siebten Mal Vater. Am 18. Mai durfte er sich über die Geburt seines Sohnes Lucas Maurice Morad Jagger (26) freuen. Mutter ist das Model Luciana Gimenez (56).