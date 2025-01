1/5 Die britische Sängerin Marianne Faithfull ist tot. Foto: keystone-sda.ch

Die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull ist im Alter von 78 Jahren verstorben, wie die BBC berichtet. Laut einer offiziellen Erklärung ihres Sprechers verstarb Faithfull «friedlich in London», umgeben von ihrer Familie.

Die Nachricht über den Tod der Künstlerin, die für ihre markante Stimme und ihre turbulente Karriere bekannt war, erschüttert die Musikwelt. Faithfull hinterlässt ein beachtliches musikalisches Erbe, das sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Zu ihren bekanntesten Hits gehören «The Ballad of Lucy Jordan» oder «As Tears Go By».

Weiter heisst es in der Erklärung: «Sie wird schmerzlich vermisst werden.» Zusätzliche Details zu ihrem Ableben wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Nebst ihrer Tätigkeit als Sängerin machte sich Faithfull auch als Schauspielerin einen Namen, beispielsweise in «The Girl on a Motorcycle». Vielen war sie in den 1960er-Jahren auch als Partnerin von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (81) bekannt.