Offenherzig: So präsentierte sich Cortney Mills im Internet.

Auf einen Blick Australische DJane und Onlyfans-Star stirbt nach Balkonsturz auf Bali

Courtney Mills arbeitete in einigen der grössten Clubs von Melbourne

Georg Nopper Redaktor News

Courney Mills (37), australische DJane und Onlyfans-Star, ist nach einem Sturz von einem Balkon auf der indonesischen Ferieninsel Bali verstorben. Das Unglück geschah am Freitag in der Ortschaft Kuta. Nach dem Sturz wurde Mills schwer verletzt in ein Spital gebracht, wo sie sich mehreren Operationen unterziehen musste.

Ihre ältere Schwester Kiani und ihre Mutter Diane flogen nach Bali, um ihr im Spital beizustehen. Am Sonntag erlag die Australierin schliesslich ihren schweren Verletzungen.

Hirnblutung im Jahr 2023

Als angesehene DJane arbeitete Mills in einigen der grössten Clubs in Melbourne. Sie hatte mehrere Jahre in Bali gelebt und betrachtete die Insel als ihre zweite Heimat. Zuletzt kehrte sie jedoch nach Australien zurück, um mit ihrer Familie zu sein.

Bereits 2023 hatte Mills auf Bali einen schrecklichen Unfall. Damals fiel sie eine Treppe hinunter und erlitt eine schlimme Hirnblutung.

Schwester: «Hell leuchtender Stern»

Ihre Schwester Kiani sagt gegenüber der australischen Zeitung «Herald Sun»: Courtney sei ein «hell leuchtender Stern» gewesen. «Das Schönste, was wir in den letzten Tagen tun konnten, war, uns hinzusetzen und in Erinnerungen an das unglaubliche Leben zu schwelgen, das sie geführt hat, und daran, wie ausgefüllt ihr Leben war.» Diane, die Mutter der Verstorbenen, beschreibt sie gegenüber dem TV-Sender 9News als «schön, grossherzig, glücklich und voller Tatendrang».

Mills' Tod wird von den Ermittlern als tragischer Unfall eingestuft. Nur fünf Tage vor dem Unglück teilte die DJane in den sozialen Medien noch einen Clip, in dem sie in einem leuchtend rosa Bikini zu dem 90er-Jahre-Hit «Barbie Girl» tanzt und ihren Fans einen Kuss zuwirft. Ihr plötzlicher Tod sorgt bei ihren Anhängern für Bestürzung: «Absolut am Boden zerstört. Du warst derart Engel und wirst für deinen Esprit und deine Freundlichkeit in Erinnerung bleiben», schreibt ein Fan.