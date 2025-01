1/5 Der italienische Star-Fotograf Oliviero Toscani ist tot. Foto: IMAGO/ZUMA Press

Auf einen Blick Toscani war bekannt für seine aufsehenerregenden Kampagnen für das Modelabel Benetton

Magersüchtige, Aids-Kranke, Häftlinge im Todestrakt: seine Fotomotive führten zu grossen Kontroversen

Magersüchtige, Aids-Kranke, Häftlinge im Todestrakt: seine Fotomotive führten zu grossen Kontroversen

Im August 2024 gab Toscani bekannt, an Amyloidose erkrankt zu sein – am 10. Januar verschlechterte sich sein Zustand

Noch bis vor einigen Tagen war sein Werk im Zürcher Museum für Gestaltung zu sehen, jetzt ist der italienische Star-Fotograf Oliviero Toscani im Alter von 82 Jahren «nach schwerer Krankheit» gestorben. Das bestätigte die Familie des Künstlers gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa. Toscani erlangte vor allem durch seine kontroversen Kampagnen für das Modelabel Benetton Berühmtheit.

«Mit grossem Schmerz geben wir die Nachricht bekannt, dass unser geliebter Oliviero heute, am 13. Januar 2025, seine nächste Reise angetreten hat. Wir bitten um Vertraulichkeit und Verständnis für diesen Moment, dem wir in der Intimität der Familie begegnen möchten», heisst es in einer Mitteilung. Wie die italienische Zeitung «L'Unione Sarda» schreibt, sei der Fotograf am 10. Januar aufgrund seines verschlechterten Gesundheitszustands in ein Spital eingeliefert worden.

Unheilbare Krankheit

Im August offenbarte Toscani in einem Interview, an der Krankheit Amyloidose erkrankt zu sein – einer seltenen Krankheit, die zu Organversagen führt. «Praktisch lagern sich Proteine an bestimmten lebenswichtigen Punkten ab und blockieren den Körper. Und man stirbt. Es gibt keine Heilung», erklärte der Fotograf. Zuletzt habe er sich einer experimentellen Behandlung unterzogen.



Toscani hatte in den 1980ern- und 90ern mehr als 15 Jahre lang Werbekampagnen für Benetton fotografiert, bis sich die Wege von Fotograf und Firma trennten.



Mehrfach wurde ihm vorgeworfen, mit der Auswahl seiner Motive – Magersüchtige, Aids-Kranke, zum Tode verurteilte Häftlinge – zu provozieren. Nach einer kurzen Rückkehr beendete der Konzern 2020 die Zusammenarbeit mit Toscani.

Schockfotos sorgten für Furore

Für Furore sorgten seine Abbildungen eines Priesters und einer Nonne, im Kuss vereint, eines blutverschmierten Neugeborenen noch an der Nabelschnur oder eines Aids-Kranken auf dem Sterbebett. Auch Kondome in allen möglichen Farben waren auf seinen gefeierten Fotografien zu sehen. Er zeigte seine Bilder auch vielfach in zahlreichen verschiedenen Ausstellungen, auch in Deutschland.