1/5 Der britische Star-DJ Dario G ist tot.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Schock in der Musikwelt: Dario G, bekannt als musikalische Ikone der 1990er und Schöpfer der legendären Fussball-WM-Hymne «Carnaval de Paris», die auch als Melodie des Schweizer Nati-Songs «Schwiizer Nati allez, allez» dient, ist tot. Mit gerade einmal 53 Jahren hat der britische Künstler, der bürgerlich Paul Spencer hiess, den Kampf gegen den Darmkrebs verloren. Die traurige Nachricht teilte seine Familie auf Instagram mit: «Mit grosser Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Paul Spencer heute bekannt. Er war bis zum Ende positiv eingestellt, aber das war ein Kampf, den er nicht länger führen konnte. Er hinterlässt ein wunderbares musikalisches Erbe und viele glückliche Erinnerungen für viele Menschen. Er wird von jedem, der ihn geliebt hat, sehr vermisst werden.»

Spencer, der vor etwa einem Jahr seine Krebserkrankung öffentlich machte, unterstützte bis zuletzt die Krebsfürsorgeorganisation Macmillan Cancer mit den Einnahmen seiner Single «Savour the Miracle of Life». Die Organisation erinnerte unter dem Post der Familie an seine «unglaublich gutherzige» Natur. Spencer hatte mit seinem Hit «Carnaval de Paris» einen Meilenstein gesetzt, der 1998 zur offiziellen Hymne der Fussballweltmeisterschaft in Frankreich avancierte.

Weltbekannter Song: Offizielles Video von «Carnaval De Paris» ( 01:00 )

Hommage an seinen Lieblingsmanager

Inspiriert vom Fussball war auch der Name seines Musikprojekts Dario G – er war eine Hommage an Dario Gradi (82), den Manager seines Heimatvereins. In den letzten Jahren führte Spencer Dario G als Soloprojekt weiter und kollaborierte 2010 mit dem Rapper Pitbul (43) für den FIFA-Maskottchen-Song «Game On».