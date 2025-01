Soul-Legende Sam Moore, bekannt als Teil des Duos Sam & Dave, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Der Grammy-Gewinner starb in seinem Haus in Florida nach einer Operation. Seine energiegeladenen Auftritte und Hits wie «Soul Man» machten ihn berühmt.

Hit «Soul Man» erreichte 1967 Platz zwei der Pop-Charts

Die Musikwelt trauert um eine Soul-Legende: Sam Moore, bekannt als Teil des Grammy-prämierten Duos Sam & Dave, ist am 10. Januar im Alter von 89 Jahren verstorben. Wie das Magazin «Rolling Stone» berichtet, starb Moore in seinem Haus in Florida nach einer Operation. Die genaue Todesursache ist noch unklar.

Moore, geboren 1935, bildete mit Dave Prater das dynamische Duo «Sam&Dave». Ihre energiegeladenen Auftritte machten sie in den 1960er Jahren zu Stax Records' Top-Acts. Ihr Hit «Soul Man» aus dem Jahr 1967 brachte ihnen einen Grammy ein und erreichte Platz zwei der Pop-Charts.

Solo-Karriere von Drogenproblemen durchzogen

Trotz ihres Bühnenerfolgs soll die Beziehung zwischen Moore und Prater abseits des Rampenlichts angespannt gewesen sein. 1970 trennten sich ihre Wege vorübergehend. Prater starb bereits 1988 bei einem Autounfall, ihr letzter gemeinsamer Auftritt war 1981 in San Francisco.

Nach der Trennung startete Moore eine Solokarriere, die jedoch von Drogenproblemen überschattet wurde. Er arbeitete mit Grössen wie Bruce Springsteen (75), Elton John (77) und Mariah Carey (55) zusammen. Ein besonderer Moment in seiner Karriere war der Auftritt bei Donald Trumps (78) Amtseinführung 2017.