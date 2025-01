Trauer in der Schweizer Musikszene: Der Walliser Rocksänger Bernie Constantin ist mit 77 Jahren verstorben.

1/2 Der Walliser Rockmusiker Bernie Constantin ist am Donnerstag, 2. Januar, mit 77 Jahren verstorben. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Walliser Sänger Bernie Constantin im Alter von 77 Jahren gestorben

Bekannt für Hits wie «Switzerland Reggae» und «Lola Berlingo»

Der Walliser Sänger Bernie Constantin ist am 2. Januar im Alter von 77 Jahren gestorben. Den Tod gab der Sohn des Musikers in den sozialen Medien bekannt.

Geboren am 18. Juni 1947 in Ayent im Wallis, begann Constantin seine Karriere 1964 mit der Band «Les Anges Blancs». Nach einer Zeit in den USA, wo er täglich auf kleinen Bühnen auftrat und eine Platte aufnahm, kehrte er Ende der 70er-Jahre ins Wallis zurück. Dort eröffnete er die Bar «Funky Pétard». 1982 gelang ihm der Durchbruch mit dem Hit «Switzerland Reggae», gefolgt von «Lola Berlingo». Die Songs verkauften sich beide über 200'000 Mal.

Eine prägende Figur der Schweizer Musikszene

2013 erlitt er einen Schlaganfall und gesundheitliche Probleme, die sein Gedächtnis beeinträchtigten. Trotzdem kehrte er drei Jahre später auf die Bühne zurück, trat beim Festival Rock Oz'Arènes auf, wo er als Urgestein galt, und veröffentlichte sein letztes Album «Easy Bang Bang». Insgesamt veröffentlichte Constantin über ein Dutzend Platten.

Mit Bernie Constantin verliert die Schweizer Musikszene eine ihrer prägendsten Figuren. Seine Karriere spannte sich über sechs Jahrzehnte und umfasste verschiedene musikalische Stilrichtungen.