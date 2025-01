1/5 «Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch hat schon viel erlebt – am Mittwochabend erfuhr er nun, welche Nuss er sei. Foto: Wer wird Millionär ? / 55 - Folge 04 - Event 30

Auf einen Blick Günther Jauch erfährt seinen Körpertyp bei «Wer wird Millionär?»

Ernährungsberaterin bestimmt anhand von Jauchs Körperform, welche Nuss er sei

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Livia Fietz Redaktorin People

Während der 3-Millionen-Euro-Woche von «Wer wird Millionär?» stellen sich die Kandidaten und Kandidatinnen nicht nur die Quizfragen. Am Mittwochabend bekam Moderator Günther Jauch (68) eine besondere Aufklärung: Er erfuhr welche Art von Nuss er ist.

Kandidatin Jeanette Eckert ist Ernährungsberaterin und brachte ein ungewöhnliches Gerät mit. Einen Blutdruckmesser, wie Jauch zuerst skeptisch werweisste. In Wahrheit handelte es sich dabei um einen «Caliper», ein Instrument zur Messung von Hautfalten. Damit bot Eckert ihm direkt eine Körperanalyse an.

Geht es für Jauch bald «Richtung Sixpack»?

«Wo hätten Sie es denn gerne?», fragte sie. Jauch antwortete nonchalant, die Beraterin dürfe die Stelle selber aussuchen. Eckert entschied sich für das Kinn.

Vor der Messung erklärte sie: «Meine Körpertypen haben alle Nuss-Namen. Ich glaube, Sie sind eine Pekannuss.» Wieso? Weil Pekannüsse gemäss ihren Einschätzungen schlanke bis drahtige Menschen sind, die jedoch, «wenn das Ernährungsverhalten nicht ganz so regelmässig und proaktiv ist, ein Bäuchlein aufbauen» können.

Jauch aber muss sich vor nichts fürchten. «An den Messwerten sehe ich, ob das im Normbereich ist. Sie waren bei vier Millimetern. Voll okay. Das bisschen Körperfett, das sie haben …», erklärte Eckert, woraufhin der amüsierte Jauch demonstrativ seinen Bauch herausstreckte.

Aber auch das «bisschen Körperfett» könne Jauch auf eine ganz einfache und angenehme Art und Weise loswerden – und womöglich «bald eher Richtung Sixpack» gehen! Die Empfehlung von Beraterin Eckert: Jauch solle anfangen, regelmässig ordentlich zu frühstücken. Dafür soll er es beim Abendessen leicht angehen lassen.

Jauch wäre lieber eine andere Nuss

Eckert merkte auch an, dass Jauch «in den letzten Tagen und Wochen wahrscheinlich nicht so stark» Krafttraining gemacht hat, was «auch typisch Pekannuss» sei. Er wäre eben lieber eine Cashewnuss, witzelte der Moderator. Doch das könnten laut Eckert nur Frauen sein, da dafür «mehr Hormone, mehr Östrogen» benötigt würden.

Eckert, die sich selbst als «Paranuss» bezeichnete, hatte jedoch auch Antworten im Gepäck: Sie gewann schlussendlich 32'000 Euro und qualifizierte sich für das grosse Finale am Freitag.