«Wer wird Millionär?»-Joker bringt mit falschem Fachwissen Unglück

Günther Jauch liest die fachspezifische Frage aus dem Strassenverkehr vor.

Auf einen Blick Kandidat vertraut bei «Wer wird Millionär? seinem Joker, der mit Fachwissen prahlt

Kandidaten-Joker war sich «todsicher» bei falscher Antwort zur Fahrzeugzulassung

Jannik Kuhle geht mit nur 500 Euro nach Hause

Evelyne Rollason

Bitteres Ende für Kandidat Jannik Kuhle (31) bei «Wer wird Millionär?»: Statt mit einer dicken Weihnachtsüberraschung geht der Student aus Münster (DE) mit 500 Euro Sackgeld nach Hause – weil er bei der 8000-Euro Frage auf das Fachwissen von seinem Kandidaten-Joker vertraut. Doch der liegt falsch, obwohl er sich in seiner Antwort «todsicher» war, wie er mehrfach betonte. Besonders bitter: Bei seinem Abgang hätte Kandidat Janik Kuhle noch drei Joker übrig gehabt.

In der «Wer wird Millionär?»-Weihnachtsausgabe setzt Janik Kuhle auf den neu erschaffenen Kandidaten-Joker: Einer der Mitkandidaten aus der Auswahlrunde darf ihm helfen. Diesen setzt er bei der 8000-Euro-Frage ein.

Warum war sich der Kandidaten-Joker so sicher?

«Was offiziell ‹Zulassungsbescheinigung Teil 1› heisst, ist landläufig

noch eher unter welcher früheren Bezeichnung bekannt?», lautet die verhängnisvolle Frage, die etwas Fachwissen bedarf. Die Auswahl an Antworten: A: Führerschein, B: Fahrzeugbrief, C: Fahrzeugschein oder D: Nummernschild.

Als der Kandidat um Hilfe bittet, steht einer der Joker-Kandidaten sofort selbstsicher auf. «Ich hatte genau auf dich gehofft», freut sich Jannik Kuhle. Der Joker erklärt die Sachlage selbstbewusst und schliesst ab: «Definitiv ist es B, der Fahrzeugbrief».

«Man muss auch den Leuten mal vertrauen»

Als Kandidat Kuhle dann trotzdem noch zögert, entgegnet der Mitkandidat: «Ich bin mir wirklich todsicher!». Er arbeite bei einer grossen Autoversicherung und dies sei also quasi sein Fachgebiet. «Wenn das nicht stimmt, möchte ich gern das Studio verlassen», witzelt er noch nichtsahnend und fügt an, dass er dann wohl auch seinen Job verlieren würde.

«Man muss auch den Leuten mal vertrauen», entgegnet Kuhle schliesslich. Günter Jauch (68) seufzt noch und loggt dann die Antwort ein. Er verkündet: Die Antwort war falsch!

Richtig wäre gewesen C: Fahrzeugschein. Weder Kandidat Janik Kuhle noch sein Joker können fassen, was gerade passiert. Der Joker würde am liebsten im Boden versinken. «Sorry, ich war mir todsicher!», sagt er nun deutlich kleinlauter. Kuhle muss sich mit 500 Euro Sackgeld zufriedengeben, obwohl er noch drei Joker übrig gehabt hätte für seinen Weg zur Million.