1/5 Günther Jauch beschäftigt in drei 3-Millionen-Euro-Woche eine Penis-Frage. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Auf einen Blick 3-Millionen-Euro-Woche bei «Wer wird Millionär?»

Frage über Pluralform von Penis sorgt für Gelächter

Kandidatin Laetitia Richter (24) erreicht 32'000-Euro-Frage mit Publikumsjoker Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

«Wer wird Millionär?» startet fulminant in das neue Jahr. Anstatt der gewohnten Million können in der aktuellen Woche sogar drei Millionen Euro gewonnen werden. In Genuss dieses schönen Batzens möchte die Studentin Laetitia Richter (24) kommen und schlägt sich dafür erfolgreich durch die ersten Fragen.

Bei der 16'000-Euro-Frage kommt das Ganze dann aber ins Stocken. Das liegt erst jedoch nicht an Richter, sondern an Günther Jauch (68). «Was ist neben – bitte?», unterbricht sich der Moderator beim Vorlesen der Frage selbst, bevor er beinahe etwas pikiert weiterfährt. «Was ist neben Penisse die andere korrekte Pluralform des männlichen Geschlechtsteils?» Kaum ist die Frage ausformuliert, wirft sich der Moderator in seinem Stuhl zurück und lässt ein «Leute!» hören, was die Zuschauer zu einem kleinen Lachen veranlasst.

«Was macht sie zum Fachmann, für ... sie verstehen?»

Davon zeigt sich Jauch unbeeindruckt und liest die vier Auswahlmöglichkeiten vor. «Peni, Penes, Penies, Penen. Wollen Sie es einmal durchdeklinieren?» «Ähm ungern», antwortet die Kandidatin daraufhin. «Das aber nicht wegen des Wortes Penis. Ich glaube einfach, ich könnte das nicht mehr», so die Studentin lachend. Einer, der das zu können glaubt, ist Jauch. Er beginnt sogleich mit dem Dativ Penis, woraufhin er von seiner Kandidatin den Genetiv des Wortes wissen will. Doch Richter muss passen und bekundet auch bei den weiteren Fällen Mühe, während Jauch frisch-fröhlich weiter dekliniert und zu den Ergebnissen Penis, Peni, Penen, Pene und Penem kommt.

Für die Beantwortung der Frage nützt das der Kandidatin allerdings herzlich wenig, weshalb sie sich schlussendlich für den Publikums-Joker entscheidet. Als sich ein junger Mann meldet, kann sich Jauch die folgende Frage nicht verkneifen: «Was macht sie zum Fachmann, für ... sie verstehen?». Nun, er ist zwar kein Urologe, jedoch ein grosser Latein-Fan, war es zu Schulzeiten doch sein Lieblingsfach. Seine empfohlene – und von der Kandidatin schlussendlich ausgewählte – Antwort «B: Penes» erweist sich dann auch als richtig. Somit hat Laetita Richter in der Show am Dienstagabend weiter die Chance, die drei Millionen Euro zu holen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, steht sie aktuell erst bei der 32'000-Euro-Frage.