Der kanadische Kultschauspieler gibt auch mit 95 Jahren noch Vollgas – und wird bald mit harter Rockmusik von sich hören lassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft William Shatner, 95, bleibt aktiv: Neues Metal-Album und Konzerte geplant

2021 flog er mit 90 ins All und wurde emotional überwältigt

Shatner überlebte Hautkrebs, trotz Metastasen in Lunge und Gehirn

Dominik Hug, GlücksPost

Als «Raumschiff Enterprise» 1966 erstmals ausgestrahlt wurde, hatte Hauptdarsteller William Shatner bestimmt keine Ahnung, wie gross diese Science-Fiction-Serie mal werden könnte. 60 Jahre sind seither vergangen und «Star Trek», wie «Raumschiff Enterprise» im Original heisst, gehört mit den vielen darauffolgenden Kino-Blockbustern noch immer zu den erfolgreichsten Reihen der Film- und TV-Branche. Shatner, der 1931 in Kanada als Sohn jüdischer osteuropäischer Einwanderer zur Welt kam, ist zwar längst nicht mehr dabei, zehrt aber bis heute vom Ruhm vergangener Tage.

Die Filmerei war allerdings nie sein Ein und Alles. Shatner schrieb nebenher mehrere Sachbücher, moderierte am Fernsehen Spielshows und engagierte sich stark für die Forschung. Auf seiner Farm in Südkalifornien widmet er sich ausserdem der Pferde- und Dobermann-Zucht. Und er veröffentlichte mehrere Musikalben, unter anderem mit seinem 2015 verstorbenen «Star Trek»-Kollegen Leonard «Mister Spock» Nimoy (1931–2015).

Er wohnte zeitweise in seinem Auto

Sein Leben bot aber auch viel Drama. So musste er zu Beginn seiner Karriere in einem Auto hausen, weil er so pleite war. Später ertrank seine Ehefrau Nerine (1959–1999) zu Hause im Swimmingpool – in ihrem Blut wurden Alkohol und Valium gefunden. Und seine Tochter Melanie (61) erkrankte an Brustkrebs.

Bei Shatner wurde ebenfalls Krebs diagnostiziert. Eine Schwellung an der Wange entpuppte sich als malignes Melanom, das bereits in Lunge und Gehirn gestreut hatte. Glücklicherweise reagierte er positiv auf die Behandlung. Durch die Krankheit habe sich sein Fokus verändert, sagte er später. Er denke an die Vögel am Himmel, an seinen Hund, der einem Ball hinterherrenne, und an seine Kinder. Er sei sich der Magie der vielen Wunder im Alltag erst jetzt voll bewusst.

Mit seinen 95 Jahren gehört William Shatner längst zu den Uralt-Stars Hollywoods. Leisetreten liegt ihm allerdings nicht. Noch heute raucht er gerne Zigarren. Und kündigte vor wenigen Wochen an, dass er demnächst als Sänger einer Heavy-Metal-Band ein Album veröffentlichen wird und sogar Konzerte geben will.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Flug ins All

Bis vor kurzem war er auch der älteste Mensch, der je bei einem suborbitalen Flug ins All teilgenommen hat. Diese Reise am 13. Oktober 2021 habe ihn emotional derart mitgenommen, dass er nicht aufhören konnte zu weinen – vor lauter Trauer um die Erde, die von den Menschen zunehmend zerstört werde, erklärte er danach. Seither engagiert sich der Kultstar noch intensiver für Umweltthemen.