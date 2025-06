2022 wurde Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen. Grund genug, eine alte Gegenveranstaltung wieder ins Leben zu rufen. Im September soll erstmals nach 45 Jahren der Intervision Song Contest stattfinden. Mit den USA?

1/5 Russland hat bald wieder seinen eigenen ESC. Foto: GETTY

Darum gehts Intervision Song Contest kehrt zurück, USA möglicherweise dabei

Russland plant Wiederaufnahme des Wettbewerbs unter Putins Schirmherrschaft

ISC findet am 20. September 2025 in Moskau statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der Intervision Song Contest(ISC) hat eine lange Tradition. Bereits seit 1965 gibt es den Lieder-Wettbewerb, er galt als sowjetisches Gegenstück zum ESC und wurde in der ehemaligen Tschechoslowakei ausgetragen. Bereits 1968 wurde er erstmals eingestellt, zwischen 1977 und 1980 fand er unter anderem Namen in Polen statt. Eingeladen wurden jeweils auch nicht-europäische Nationen, beispielsweise Kuba, Nigeria oder die Mongolei.

In den 1980ern sank das Interesse am ISC. Obwohl es seitens des austragenden polnischen Senders TVP immer wieder Bestrebungen gab, den Event zu durch die Teilnahme internationaler Stars wie Whitney Houston (1963–2012) attraktiver zu machen, kam der Intervision Song Contest erst 2008 unter russischer Schirmherrschaft wieder zustande. Im Februar 2025 unterschrieb Präsident Wladimir Putin (72) ein Dekret zur Wiederaufnahme – offenbar mit den USA. Das berichten die russischen Medien «Tass» und «Ria» übereinstimmend.

Auch Künstler aus Kuba und Belarus dabei

«Die Vereinigten Staaten gehören tatsächlich zu den Ländern, die am Wettbewerb teilnehmen werden», erklärte Anastasia Grigorieva, Direktorin der Marketing- und Kommunikationsabteilung des ISC. Ob es sich dabei lediglich um eine offizielle amerikanische Delegation oder um eine Künstlerin oder einen Künstler handelt, ist nicht bekannt. Der Intervision Song Contest findet dieses Jahr am 20. September in Moskau statt, es sollen unter anderem Musikerinnen und Musiker aus Kuba, Belarus und Kirgistan auftreten. Die USA haben ihre Teilnahme noch nicht offiziell bestätigt.