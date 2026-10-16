Bushidos Tochter muss nach Unfall ins Spital

Anna-Maria Ferchichi hatte einen aufreibenden Donnerstag: Eine ihrer Drillingstöchter liegt mit Fieber im Bett, eine zweite muss am Abend wegen eines Unfalls in die Kinderchirurgie.

Sophie Ofer Redaktorin People

Schon gestern Abend wussten ihre Instagram-Follower Bescheid, dass Anna-Maria Ferchichi (44) mit ihrer Tochter Naima (4) ins Spital musste. In einer Story teilte sie ein Bild der Kleinen mit eingegipstem Arm, dazu die Worte: «Erzähle euch morgen alles.» Und Ferchichi hält, was sie verspricht. Als sie am Freitagvormittag mit Ehemann Bushido (48) im Auto sitzt, klärt sie ihre Follower auf, was genau der 4-Jährigen passiert ist, und wie es ihr jetzt geht.

Spielen im Garten endet mit Spitalbesuch

Der gestrige Tag hat für die achtfache Mutter bereits schlecht begonnen. Ihre Tochter Amaya war krank und konnte nicht mit ihren Drillingsschwestern Naima und Leonora in die Kita. «Die kleine Maus hat mich beansprucht, ich muss die ganze Zeit bei ihr sein», erklärt Anna-Maria Ferchichi in einer Story. Wehmütig fügt sie beim Blick aufs sonnige Wetter draussen hinzu: «Und ich sehe, es ist ein wunderschöner Tag. Es sind 18 Grad, und ich bin hier drin.»

Zu diesem Zeitpunkt weiss Ferchichi noch nicht, dass der Tag eine noch schlechtere Wendung nehmen würde. Heute erklärt sie auf Instagram ausführlich, was danach geschah. «Unser Tag gestern startete mit Fieber und Übergeben und endete in der Kinderchirurgie Schwabing», so Ferchichi. Als Naima und Leonora von der Kita nach Hause kamen, gingen sie im Garten spielen. «Naima ist von der Leiter des Trampolins gefallen und hat sich den Arm am Ellenbogen gebrochen», so Ferchichi.

«Naima fällt von der Treppe runter auf den Boden und macht so zwei Bewegungen, einmal mit dem Handgelenk und dann auf den Ellenbogen», schreibt die besorgte Mutter. «Und sie hat sich vom Oberarm das untere Stück gebrochen, wo es auf den Ellenbogen trifft.» Ihr Ellenbogen sei sofort angeschwollen. Daraufhin seien sie mit Naima in die Kinderchirurgie gefahren. Dort habe man sich sofort liebevoll und hilfsbereit um die Kleine gekümmert, die die Prozedur ganz gut mitgemacht habe und ganz «stolz» auf ihren Gips sei.

«Schwierig und sauanstrengend»

Dass sich Ferchichis Tochter den Arm gebrochen hat, durchkreuzt die Pläne der Familie für die kommenden Wochen. Eine Halloween-Party gestern musste bereits abgesagt werden, auch wegen der kranken Amaya. Naimas Gips soll in wenigen Tagen erneuert werden, und sie müsse sich erst einmal daran gewöhnen, wie man mit so einem Gips spielt oder schläft. «Der Bruch ist an einer doofen Stelle, die schmerzhaft ist und sehr anschwellen kann.»

Für Ferchichi ist die Situation gerade «schwierig und sauanstrengend». Der gestrige Abend und die Nacht mit zwei angeschlagenen Kindern sei «wirklich nervenaufreibend» gewesen. «Man kann ja dann auch selbst gar nicht schlafen», so Ferchichi.