Nach der Rückkehr aus Dubai stemmen Anna-Maria und Anis Ferchichi, alias Bushido, den Familienhaushalt mittlerweile wieder selbst. Im Podcast erzählen sie, welche Auswirkungen die neue Rollenverteilung auf ihre Ehe hat.

Darum gehts Anna-Maria und Anis Ferchichi sprechen im Podcast über ihr Sexleben

Bushido kocht und ist abends müde

Die Mutter freut sich, dass die Kinder die neue Rolle des Vaters sehen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (48) geben in ihrem Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi» regelmässig intime Einblicke in ihr Leben. Auch in der neusten Episode nehmen die beiden kein Blatt vor den Mund.

«Wie gehts euch dreien denn so?», begrüsst Rapper Bushido scherzhaft seine Ehefrau. Die stellt umgehend klar: «Ich bin nicht schwanger!» Auf diese zweideutige Anspielung ihres Gatten wolle sie gar nicht erst eingehen. Sie würde ja schliesslich auch nicht fragen, wie es denn seinen «dreien da unten» gehe. Eine Steilvorlage, die der Musiker schmunzelnd ergreift – «den dreien» gehe es bestens. Ob sie sich denn nicht etwas vereinsamt fühlten, hakt die 44-Jährige nach. «Ein bisschen einsam. Ein bisschen wenig zu tun gerade», gesteht der Rapper lachend.

Sie schmeissen den Haushalt neuerdings selber

Seit der Rückkehr der Familie aus Dubai nach Deutschland hat sich das Leben des Promi-Paares grundlegend verändert. Kümmerten sich im Wüstenemirat noch sieben Angestellte um das Wohl der Grossfamilie, legt das Paar im neuen Heim wieder selbst Hand an. Kochen, Putzen, Kindererziehung – das volle Programm. «Wir haben gemeinsam festgestellt, es fehlt uns sehr, gewisse Dinge wieder selbst zu tun», erklärte Anna-Maria Ferchichi damals auf Instagram.

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Dass die neue Schufterei nicht spurlos an der Ehe vorbeigeht, nimmt die achtfache Mutter mit Humor: «Seit mein Mann Haushaltsaktivitäten übernimmt, ist er abends müde. Dann wird das nicht mehr so wild.» Ein Phänomen, das sonst eher Frauen zugeschrieben werde. «Die sind abends kaputt, mein Schatz. Genau das trifft jetzt auf dich zu. Ich merke das an unserem Sexleben!»

Neue Rollenverteilung

Ein echtes Beziehungsproblem scheint die ruhigere Phase allerdings nicht zu sein. Bei ihnen verändere sich eben gerade alles und das sei völlig in Ordnung, stellt Anna-Maria Ferchichi klar. «Bald geht es wieder rund hier beim Junghund», kündigt Rapper Bushido selbstbewusst an.

Die angesprochenen Veränderungen fügen sich ohnehin gut in den Hauptgegenstand der Episode ein: Rollenbilder und die Aufgabenverteilung im Beziehungsalltag. Die Mutter zeigt sich begeistert darüber, dass die Kinder ihren Vater mittlerweile ganz selbstverständlich am Herd und im Haushalt erleben. Zwar würden die Kinder aus Gewohnheit heraus immer noch ihr für das Essen danken, umso lieber verweise sie dann aber auf ihren Ehemann: Schliesslich sei Bushido derjenige, der aktuell den Kochlöffel schwinge. «Du kochst so wunderbar, und ich bin so froh, dass unsere Kinder das sehen.»