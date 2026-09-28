Einst stand ihre Ehe vor dem Aus, heute blicken sie gemeinsam nach vorn: Anna-Maria Ferchichi erklärt zum 48. Geburtstag von Bushido, warum er ihre grosse Liebe bleibt – und was sie sich für die Zukunft erträumt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna-Maria Ferchichi widmet Bushido emotionale Worte zu seinem 48. Geburtstag

Ehekrise 2025: Trennung auf Zeit, 2026 Versöhnung dank Paartherapie

16 Jahre Ehe, 8 Kinder, Wunsch: Gemeinsam alt werden und Grosseltern sein

Silja Anders Redaktorin People

Die vergangenen Jahre waren für Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (48) alles andere als einfach. Ihre Ehe stand auf der Kippe, zeitweise lebten die beiden sogar getrennt, dann der Umzug nach München, wo sie ein neues Leben starteten. Heute klingt bei Ferchichi wieder vor allem eines durch: Sie will ihren Mann nicht verlieren.

Zum 48. Geburtstag von Bushido am 28. September richtet sie auf Instagram emotionale Worte an ihn. «Heute feiern wir schon zum 16. Mal deinen Geburtstag zusammen», schreibt sie. Dazu veröffentlicht sie ein gemeinsames Foto.

Sie vergleicht ihre Ehe mit «Kintsugi»

16 Jahre Ehe und Beziehung, in denen längst nicht alles rund lief. «Wir sind miteinander gewachsen, hingefallen und wieder aufgestanden», schreibt Ferchichi. Streit und Versöhnung gehörten genauso zu ihrer Geschichte wie die schönen Momente.

Für ihre Ehe findet die achtfache Mutter einen ungewöhnlichen Vergleich: Kintsugi. In Japan werden bei dieser Technik zerbrochene Keramikstücke mit Gold wieder zusammengesetzt. Die Bruchstellen bleiben sichtbar – und genau das macht das Stück am Ende besonders.

«Und irgendwie finde ich, passt das ganz schön zu uns», schreibt Ferchichi. Perfekt seien sie beide nie gewesen. Und das würden sie wohl auch nie sein.

Stattdessen richtet sie den Blick nach vorne. Sie schreibt von grauen Haaren, Brillen zum Lesen und davon, irgendwann gemeinsam Grosseltern zu sein. Ihr grösster Wunsch: «Ich möchte mit dir alt werden, unsere Kinder gross werden sehen, irgendwann Oma und Opa sein und zusammen über all den Wahnsinn lachen, den wir in unserem Leben erlebt haben.»

Ihre Ehe stand auf der Kippe

Noch Ende 2025 sah die Zukunft des Paares ganz anders aus. Bushido und Anna-Maria machten öffentlich, dass ihre Ehe in einer schweren Krise steckte. Es kam zur Trennung auf Zeit. Anfang 2026 dann die Wende: Das Paar fand wieder zusammen und sprach offen über sein Liebes-Comeback. Auch eine Paartherapie sollte dabei helfen, die Probleme aufzuarbeiten.

Im gemeinsamen Podcast wurde zuletzt deutlich, wo es zwischen den beiden immer wieder geknirscht hatte. Bushido habe sich stark auf seine Karriere und finanziellen Erfolg konzentriert. Anna-Maria hingegen habe sich mehr Zeit mit ihm als Ehemann und Vater gewünscht.

Heute scheint die Familie wieder im Zentrum zu stehen. Seit 2012 sind Anna-Maria und Bushido verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder, dazu kommt Anna-Marias Sohn aus einer früheren Beziehung. Und ihre Botschaft zum Geburtstag lässt wenig Zweifel daran, was sie sich für die Zukunft wünscht: «Auf noch ganz viele gemeinsame Jahre und darauf, zusammen richtig alt zu werden. Ich liebe dich.»