Hat Andrew Mountbatten-Windsor eine neue Partnerin?

Andrew Mountbatten-Windsor scheint sich in seiner neuen Heimat Norfolk gut eingelebt zu haben. So gut, dass ihm nun sogar eine neue Romanze nachgesagt wird – mit einer Dame, die den Royals nicht unbekannt ist.

Darum gehts Andrew Mountbatten-Windsor lebt nach Titelverlust nun auf dem Sandringham-Gelände in Norfolk

Elizabeth Alison Bellingham besuchte ihn dort, bestreitet aber gegenüber der «Daily Mail» eine Romanze mit dem Ex-Prinzen

Bellingham kennt Andrew seit der Kindheit, ihr Gotti war Dianas Mutter Frances Shand Kydd

Silja Anders Redaktorin People

Der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) ist tief gefallen: Er war in den Skandal rund um den verstorbenen Sexualstraftäter und offenbar guten Freund Jeffrey Epstein (1953–2019) verwickelt und soll nun auch Amtsmissbrauch begangen haben.

Der Bruder von König Charles (77) verlor nicht nur all seine Titel, sondern auch sein Wohnrecht in der Royal Lodge. Eine neue Bleibe fand der gefallene Royal auf dem Gelände von Sandringham in der Grafschaft Norfolk. Dort hat er auch bereits Anschluss gefunden – in Form von alten Bekannten.

Freunde seit der Kindheit

Die Gegend im nördlichen Norfolk wimmelt nur so von Personen aus der High Society, die im Volksmund die «Turnip Toffs» (frei übersetzt: «Steckrüben-Schnösel») genannt werden. Eine von ihnen ist Elizabeth Alison «Aliba» Bellingham, die Schwester von Lord Henry Bellingham (71). Sie kennt Andrew Mountbatten-Windsor schon seit Kindheitstagen, wie die «Daily Mail» schreibt. Bellingham ist zweifache Mutter und geschieden und soll in ihren 60ern sein, obwohl verschiedene Quellen ihr Alter auch auf 70 Jahre schätzen.

Bellingham besuchte Andrew erst am Wochenende auf der Marsh Farm, seinem neuen Zuhause. Wie die britische Boulevardzeitung jedoch schreibt, bestreitet sie, eine romantische Beziehung zu dem einstigen Lieblingssohn von Queen Elizabeth II. (1926–2022) zu führen. «Wir treffen uns ab und zu und reden über Pferde und Hunde – das ist das, was wir gemeinsam haben», verrät sie. «Wir verstehen uns gut. Er liebt seine Pferde.» Ausserdem sei sie nicht die Art von Person, die über die Dinge in der Vergangenheit einer anderen Person grübelt. «Ich denke, Andrew findet Norfolk sehr einladend und wird es geniessen, hier zu leben», ist Aliba Bellingham überzeugt. Wie die Gerüchte zustande kamen, kann sie sich nur auf eine Art erklären: «Ich denke, die Spekulationen kamen zustande, als ein amerikanischer Journalist erfuhr, dass ich ihn zum Tee traf und er aus zwei und zwei fünf machte.»

Verschiedene Verbindungen zu den Windsors

Ausser ihrer Freundschaft zu Andrew Mountbatten-Windsor hat Aliba Bellingham aber noch eine weitere Verbindung zum britischen Königshaus: Die Mutter der verstorbenen Prinzessin Diana (1961–1997), Frances Shand Kydd (1936–2004), war das Gotti von Bellingham. Zudem soll ein gemeinsamer Vorfahre von Bellingham und den Windsors, John Bellingham, im Jahr 1812 den britischen Premierminister Spencer Perceval erschossen haben.