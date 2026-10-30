Die schottische Polizei untersucht Vorwürfe gegen Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. Es geht um mutmasslichen Menschenhandel nach Balmoral zwischen den 1990er und 2000er Jahren.

Darum gehts Schottlands Polizei prüft Balmoral-Besuche des Trios

Es geht um Andrew, Epstein, Maxwell und Menschenhandel

Flugdaten, Foto und Mail gelten als Hinweise; Andrew dementiert

Fynn Müller People-Redaktor

Auf Schloss Balmoral verbringt die Königsfamilie seit Generationen die warmen Monate. Jetzt rückt der Ort in ein dunkles Licht: Die Polizei Schottland ermittelt zu Besuchen von Andrew Mountbatten-Windsor (66), Jeffrey Epstein (1953-2019) und Ghislaine Maxwell (64).

Im Zentrum steht der Verdacht, dass Frauen auf das Anwesen in Aberdeenshire gebracht worden sein könnten. Das berichtet die «Daily Express». Andrew, der Bruder von König Charles (77), bestreitet Fehlverhalten seit Jahren konsequent. Seine Vertreter wurden um eine Stellungnahme gebeten.

Die Behörde bestätigt, dass Ermittlungen laufen. Allerdings stehe man erst ganz am Anfang. Ein Sprecher sagt: «Wir haben Informationen erhalten, und es laufen aktive Ermittlungen, die aber noch in einem sehr frühen Stadium sind.» Und weiter: «Alle Ermittlungen sind beweisgestützt, die Bedürfnisse der Opfer und Überlebenden stehen dabei im Zentrum.» Details zu laufenden Verfahren werde man nie bestätigen. Weitere Auskünfte wären laut Polizei «unangemessen».

Flugdaten belegen Besuch

Es ist nicht das erste Mal, dass die schottischen Behörden hinschauen. Bereits im Februar hatte die Polizei erklärt, sie wolle mit jedem sprechen, der Hinweise zu Epsteins Privatjet am Flughafen Edinburgh habe. Damals lagen den Beamten keine Meldungen oder Beschwerden zu dem Flug vor.

Gemäss «Daily Express» belegen Flugdaten, dass Andrew und Maxwell am 1. September 2006 mit Epsteins Privatjet von Luton nach Edinburgh flogen. Zwei weitere Passagiere waren an Bord.

Auch ein Foto aus Balmoral ist bekannt. Es zeigt Epstein und Maxwell auf dem Anwesen und wurde von der US-Justiz im Prozess gegen Maxwell veröffentlicht. Es soll 1999 entstanden sein, als Andrew das Paar laut Berichten auf das Schloss eingeladen hatte. Epstein und Maxwell gingen Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre bei den Royals offenbar regelmässig ein und aus.

Brisant ist zudem eine E-Mail aus den Epstein-Files, die das US-Justizministerium im vergangenen Jahr freigegeben hat. Absender: eine Person namens «A». Empfängerin: Maxwell. Datum: 16. August 2001. Die Nachricht beginnt mit den Worten: «Ich bin hier oben im Balmoral-Sommercamp der Königsfamilie.» Später fragt der Absender: «Wie ist es in LA? Hast du mir ein paar neue, unangemessene Freunde gefunden?» Unterschrieben ist die Mail mit «bis bald, A xxx».

Epstein nahm sich 2019 im Alter von 66 Jahren in einem US-Gefängnis das Leben, während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels wartete. Maxwell, heute 60, sitzt seit 2022 eine 20-jährige Haftstrafe ab.