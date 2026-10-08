DE
FR
Abonnieren

Gericht hat beschlossen
Hausdurchsuchung bei Andrew Mountbatten-Windsor war rechtswidrig

Andrew Mountbatten-Windsor gewinnt vor Gericht. Er hatte beantragt, dass die Rechtmässigkeit der Hausdurchsuchung bei seiner Festnahme überprüft wird. Das Gericht gibt ihm recht.
Publiziert: 16:23 Uhr
Kommentieren
1/5
Ex-Prinz Andrew gewinnt vor Gericht.
Foto: IMAGO/Ian Whittaker
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
Sophie OferRedaktorin People

Andrew Mountbatten-Windsor (66) hat seinen Rechtsstreit gegen die Thames-Valley-Polizei gewonnen. Der ehemalige Prinz hatte eine gerichtliche Überprüfung der Rechtmässigkeit der polizeilichen Massnahmen bei seiner Festnahme im Februar beantragt. Insbesondere ging es um die Durchsuchungsbeschlüsse, die es der Polizei ermöglichten, sein Haus auf dem Sandringham-Anwesen und seine ehemalige Residenz Royal Lodge in Windsor zu durchsuchen.

Mehr zu Andrew Mountbatten-Windsor
Der gefallene Ex-Prinz Andrew zieht die britische Polizei vor Gericht.
Mit Video
Er kämpft um seine Geheimnisse
Ex-Prinz Andrew verklagt die Polizei
Ex-Prinz Andrew lacht sich ins Fäustchen und treibt seine Familie zur Weissglut.
Krach mit Prinz Edward?
Andrew blockiert Ferienhaus – Bruder muss sich beugen
Nichts mehr mit Prinz, lediglich noch Andrew Mountbatten Windsor.
Mit Video
Experten zum Andrew-Skandal
«Das war noch lange nicht alles»
Seine Verwicklungen in den Sex-Skandal um Jeffrey Epstein (†) kosteten ihn seine Titel, sein Ansehen und seinen Status in der Royal Family.
Model packt aus
Lüftet diese Frau das Rätsel hinter den Andrew-Bildern?

Sein Antrag wurde zugelassen, jetzt hat das Gericht entschieden. Und tatsächlich wurde Andrew recht gegeben: Am Donnerstag erklärte Richter Hilliard am Londoner High Court, die Thames-Valley-Polizei habe eingeräumt, dass sie die Durchsuchungsbefugnisse auf Grundlage einer falschen gesetzlichen Bestimmung erlangt habe. Das berichtet unter anderem «The Guardian». Die Durchsuchungsbefehle waren also rechtswidrig.

Ermittlungen selbst nicht rechtswidrig

Andrew Mountbatten-Windsor wurde an seinem 66. Geburtstag wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Die Festnahme erfolgte aufgrund von Informationen, die aus den Akten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019) hervorgingen. Mountbatten-Windsor soll vertrauliche Informationen an Epstein weitergegeben haben, als er als Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs tätig war.

Richter Hilliard erklärte, die Durchsuchungsbefehle seien zwar aufgehoben worden, die Polizei habe jedoch einen Antrag gestellt, die beschlagnahmten Gegenstände einzubehalten. Deren Beschlagnahme sei auf der Grundlage einer anderen gesetzlichen Bestimmung rechtmässig gewesen. Über den Antrag soll im nächsten Jahr verhandelt werden.

Der Richter erklärte weiter: «Die Tatsache, dass die Durchsuchungsbefehle aufgehoben wurden, bedeutet weder das Ende der Ermittlungen noch, dass die gesamten Ermittlungen rechtswidrig sind.» Die Ermittlungen gegen den in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen laufen weiterhin.

Ende letzten Jahres entzog König Charles III. (77) seinem Bruder wegen dessen Verbindungen zu Epstein das Recht, Prinz zu sein, sowie seinen Herzogstitel.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen