Gottschalk (74) machte umstrittene Bemerkungen über Maite Kelly (44)

Thomas Gottschalk (74) sorgt erneut für Schlagzeilen. Der ehemalige «Wetten, dass..?»-Moderator ist in den letzten Wochen durch verletzende Witze aufgefallen. Besonders seine Äusserungen über Maite Kelly (44) und ihr Aussehen haben für Empörung gesorgt.

Andrea Kiewel (59), bekannt aus dem «ZDF-Fernsehgarten», hat nun in ihrer Kolumne in der «Superillu» Stellung bezogen. Die Deutsche zeigt sich entsetzt über Gottschalks jüngste verbale Entgleisung. In seinem Podcast «Die Supernasen» hatte Gottschalk über seinen Auftritt bei Florian Silbereisens «Adventsfest der 100'000 Lichter» gesprochen und dabei gesagt: «Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite stossen, damit man mich sieht.»

Kiewel reagiert darauf mit deutlichen Worten: «What the f…! Da gehen bei mir alle Lampen an, aber die roten. Alarm! Alarm!» Sie betont, dass sie eigentlich ein grosser Fan von Gottschalk sei, aber nach den jüngsten Vorfällen falle ihr das schwer. Die Moderatorin richtet einen Appell an den Entertainer: «Ich will Sie verehren dürfen, lieber Thomas, weswegen Sie sich auf der Stelle, wenn mal wieder eine Gemeinheit über Ihre Lippen kommen will, auf die Zunge beissen müssen. Ganz fest.»

«Was sich liebt, achtet sich»

Gottschalks Rechtfertigung im Bild-Interview, «Was sich liebt, das neckt sich», lässt Kiewel nicht gelten. Sie korrigiert ihn: «Was sich liebt, achtet sich.» Die Kontroverse um Gottschalk begann bereits bei «Wetten, dass..?», als er Rapperin Shirin David (29) unterstellte, man sehe ihr nicht an, dass sie sich für klassische Musik interessiere – obwohl diese eine klassische Ballettausbildung hat und mehrere Instrumente spielt.