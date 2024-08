1/6 Gewohnt in bester Laune präsentierte Andrea «Kiwi» Kiewel letzten Sonntag den «ZDF-Fernsehgarten» aus Mainz.

Andrea Kiewel (59), die beliebte Moderatorin des «ZDF-Fernsehgartens», sorgte am Sonntag für einen amüsanten Moment in der Show. Als es um die sportliche Disziplin «Goal Diving» ging, bei der Teilnehmer bäuchlings über eine nasse Teichfolie rutschen, zeigte sich die 59-Jährige zurückhaltend. Der Grund: Sie hatte Bedenken um ihre Brüste.

«Ich sorge mich um meine Boobies! Das tut doch weh», erklärte Kiewel offen. Doch sie versprach den Zuschauern: «Ich gehe später noch in den Pool. Sie können mich dann in einem winzig kleinen String-Bikini sehen.»

Kiwi enttäuscht die Fans ein zweites Mal

Am Ende der Sendung löste die Moderatorin ihr Versprechen tatsächlich ein – wenn auch etwas braver als angekündigt. In einem Ganzkörper-Neoprenanzug stieg sie zu zwei Kandidaten ins Becken, die im Rückenschwimmen Wasserflaschen auf der Stirn balancierten.

Der «ZDF-Fernsehgarten» von vergangenem Sonntag stand ganz im Zeichen der derzeit laufenden Olympischen Spiele in Paris. Als ehemalige Leistungsschwimmerin verfolgt Andrea Kiewel das Sportereignis auch privat mit grossem Interesse. So erzählte sie dem Publikum, dass sie am Vorabend das spannende Viertelfinale der deutschen Fussballfrauen gegen Kanada geschaut habe. Das ist auf jeden Fall schmerzfreier als die verweigerte Rutscheinlage.