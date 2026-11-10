Andrea Kiewel nimmt mit simplem Trick 15 Kilo ab

Andrea Kiewel hat über 15 Kilo abgenommen. Mit einem einfachen Trick und Disziplin fühlt sich die Moderatorin fitter denn je. Auch andere Stars liessen zuletzt die Kilos purzeln.

Darum gehts Andrea Kiewel hat 15 Kilo abgenommen

Sie setzt auf Sport, halbe Portionen und kein Abendessen

Auslöser war Trostessen nach Hamas-Angriffen in Israel

Fynn Müller People-Redaktor

Andrea «Kiwi» Kiewel (61) ist in der Form ihres Lebens. 15 Kilogramm hat die beliebte «Fernsehgarten»-Moderatorin innerhalb eines Jahres abgenommen, wie sie im Gespräch mit «Bild» verrät. «Mir passt wieder alles wie vor zehn Jahren.»

Ihr Fitness-Geheimnis? Pilates, Muskelaufbau, Cardio – und vor allem Disziplin bei der Ernährung. Kiwis Trick: «Ich esse oft nur noch die Hälfte jeder Portion und lasse das Abendessen ganz weg», erklärt sie. «Irgendwann hat mein Körper verstanden: Die fetten Zeiten sind vorbei.»

Traumatisches Ereignis war Auslöser

Der Weg dahin war alles andere als einfach. Der Auslöser für ihre Gewichtszunahme war ein traumatisches Erlebnis im Oktober 2023. Während eines Angriffs der Hamas auf Israel, wo Kiewel seit fast einem Jahrzehnt lebt, suchte sie Trost im Essen. «Ich habe in der Nacht zwischen zwei Sirenen-Alarmen aus dem Fenster geschaut, um Normalität zu spüren. Und dann habe ich angefangen, viel zu essen – erst Süsses, dann Salziges, immer abwechselnd und in grossen Mengen», erinnert sie sich. «Vielleicht hat mich das viele Essen auch vor einem Trauma bewahrt.»

Zwei Jahre später kam die Wende: «Als endlich wieder Ruhe einkehrte, habe ich mich wieder stabil gefühlt und mit regelmässigem Sport begonnen», erzählt Kiewel. Auch mental hat sich bei der Moderatorin vieles verändert. «Ich wache morgens voller Energie auf, fühle mich leicht und gut gelaunt. Meine Sorgen sind kleiner geworden, und ich habe das Gefühl, dass ich diese positive Ausstrahlung auch nach aussen trage.»

Auch andere Stars haben abgespeckt

Andrea Kiewel ist mit ihrem Abnehmerfolg nicht allein. Zuletzt sorgten unter anderem «Let’s Dance»-Star Sandra Safiulov (26), besser bekannt als «SelfieSandra», «Roseanne»-Star John Goodman (74) oder Musicalstar Fabienne Louves (40) mit purzelnden Kilos für Aufsehen.