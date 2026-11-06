Diäten, Verzicht, Jo-Jo-Effekt: Musicalstar Fabienne Louves (40) kennt das ganze Programm. Sie hat schon einiges ausprobiert, um ihr Gewicht in den Griff zu bekommen.

Darum gehts Musicalstar Fabienne Louves hat mit der Abnehmspritze 23 Kilo verloren

Sie habe ein Sättigungsgefühl besser gespürt und müsse auf nichts verzichten

Ab 11. November steht sie wieder als Nonne bei «Sister Äct» auf der Bühne

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Mal purzelten die Kilos, dann waren sie ebenso schnell wieder zurück. Heute geht die beliebte Luzernerin einen anderen Weg: Mit der Abnehmspritze hat sie seit der Pandemie 23 Kilo abgenommen.

Für Fabienne Louves (40) sei es die bequemste Art, Gewicht zu verlieren, wie sie im «Migros-Magazin» sagt. Und sie macht kein Geheimnis daraus. «Genau, ich habe weniger Gelüste. Ich esse ja sehr gern und habe mich teils nicht unter Kontrolle. Der Wirkstoff hilft mir, mein Sättigungsgefühl zu spüren». Unumstritten ist die Methode allerdings nicht. Eine Anwendung erfordert ärztliche Begleitung, und ein Jo-Jo-Effekt ist auch hier nicht ausgeschlossen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dass sie schon früher offen mit ihrem Gewicht umging, zeigt ein Blick-Interview im Februar 2020. Damals berichtete sie von ihren verschiedenen Diätversuchen und davon, dass sie nach schnellem Gewichtsverlust ebenso schnell wieder zugenommen hatte.

Mit einer neuen Ernährungsstrategie hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits fast zehn Kilo verloren. Das Thema begleitet sie schon länger. Essen sei für sie immer eine grosse Leidenschaft gewesen, Verzichten nicht. «Ich kann sehr, sehr viel Popcorn essen – trotz Abnehmspritze», verrät sie. Am liebsten süss und salzig gemischt.

Auch Konfitüre auf Käsebroten gehört zu ihren Vorlieben. Auf Riz Casimir steht sie seit ihrer Kindheit. Und das gelbe Schweizer Kult-Gewürz würde sie sogar ins Kloster schmuggeln. «Aromat macht einfach immer einen guten Geschmack», findet sie.

Bald wieder Nonne

Apropos Kloster: Am 11. November zieht Fabienne Louves wieder die Nonnenkutte an. In der Maag Halle in Zürich steht sie erneut im Musical «Sister Äct» auf der Bühne. Bis 10. Januar 2027 sorgt sie dort für himmlische Unterhaltung.

Seit ihrem Sieg bei «MusicStar» 2007 hat sich die damals 20-Jährige zu einer festen Grösse auf Schweizer Musicalbühnen entwickelt. Eine Frau, die ihren eigenen Weg geht. Auf der Bühne genauso wie beim Abnehmen.

Eine Blick-Anfrage hat Fabienne Louves bis jetzt nicht beantwortet.