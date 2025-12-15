Die amerikanische Fernsehwelt trauert um Anthony Geary. Der Schauspieler, der als Luke Spencer in «General Hospital» zur Legende wurde, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Seine TV-Hochzeit 1981 verfolgten 30 Millionen Zuschauer. Ein Rekord, der bis heute Bestand hat.

Darum gehts Anthony Geary, Star der US-Seifenoper «General Hospital», ist verstorben

Geary prägte die Rolle des Luke Spencer über Jahrzehnte hinweg

Die TV-Hochzeit von Luke und Laura 1981 sahen 30 Millionen Zuschauer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Anthony Geary, der über Jahrzehnte hinweg die US-Seifenoper «General Hospital» prägte, ist tot. Der Schauspieler starb am Sonntag, dem 14. Dezember, im Alter von 78 Jahren. Wie «TV Insider» berichtet, erlag Geary Komplikationen nach einer Operation, die drei Tage zuvor stattgefunden hatte.

Sein Ehemann Claudio Gama bestätigte den Tod gegenüber dem Magazin: «Es war ein Schock für mich und unsere Familien und Freunde. Seit mehr als 30 Jahren war Tony mein Freund, mein Begleiter, mein Ehemann.» Geary verstarb in Amsterdam. Vor zehn Jahren war er gemeinsam mit seinem Mann in die niederländische Hauptstadt gezogen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Als Luke Spencer schrieb er TV-Geschichte

Geary wurde 1947 in Coalville im US-Bundesstaat Utah geboren. Sein Geburtsname lautete schlicht Tony – erst 1978 änderte er ihn offiziell zu Anthony.

Ein Theater-Stipendium führte ihn an die University of Utah. Seine frühe Karriere bestand hauptsächlich aus Gastauftritten in verschiedenen TV-Serien. 1978 wurde Geary für «General Hospital» engagiert – ursprünglich nur für 13 Wochen. Die Serie stand damals kurz vor der Absetzung, doch Produzentin Gloria Monty wagte einen radikalen Neuanfang. Luke Spencer wurde zum zentralen Element dieser Rettungsaktion. Zu seinen Co-Stars zählte auch Demi Moore (63), die Jackie Templeton verkörperte.

Die TV-Hochzeit, die Geschichte schrieb

«Am Anfang war Luke Spencer ein kompletter Bastard», beschrieb Geary seine Figur 1980. «Er war ein billiger kleiner Punk, der eine Disco leitete und Drogenläufer für die Mafia war. Ein echter Killer.» Doch mit der Zeit wandelte sich die Figur – vor allem durch die Romanze mit Laura, gespielt von Genie Francis.

Das Paar «Luke und Laura» avancierte zum grössten Traumpaar der Seifenoper-Geschichte. Ihre TV-Hochzeit im Jahr 1981 verfolgten 30 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen – bis heute die meistgesehene Episode einer Seifenoper überhaupt. Geary blieb der Serie bis 2015 treu, ehe er sich von der Rolle verabschiedete.

Insgesamt acht Daytime Emmy Awards erhielt Geary für seine Darstellung Spencers. Dies in den Jahren 1982, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012 sowie 2015.