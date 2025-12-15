Serien-Star Rachael Carpani (†45) unerwartet gestorben

Die australische Schauspielerin Rachael Carpani ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in der TV-Serie «McLeods Töchter». Ihre Familie gab die traurige Nachricht am Sonntag bekannt.

Darum gehts Australische Schauspielerin Rachael Carpani im Alter von 45 Jahren verstorben

Carpani sprach 2021 über gesundheitliche Probleme und wurde wegen Bauchschmerzen operiert

Von 2001 bis 2009 spielte sie in «McLeods Töchter» und erhielt 2007 zwei «Logie»-Nominierungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Rachael Carpani (1980–2025) ist tot. Die australische Schauspielerin ist im Alter von 45 Jahren gestorben, wie die Familie am Sonntagabend auf Instagram bekanntgibt. In einer Erklärung der Eltern heisst es: «Mit grosser Traurigkeit geben Tony und Gael Carpani bekannt, dass ihre wunderschöne Tochter, die geliebte australische Schauspielerin Rachael Carpani, nach einem langen Kampf mit einer chronischen Krankheit unerwartet, aber friedlich in den frühen Morgenstunden am Sonntag, den 7. Dezember, verstorben ist.»

Carpani spielte von 2001 bis 2009 in «McLeods Töchter» und erhielt 2007 zwei «Logie»-Nominierungen. Sie war auch in Kinofilmen und anderen TV-Produktionen zu sehen. Über gesundheitliche Probleme hatte Carpani bereits 2021 öffentlich gesprochen. Damals wurde sie wegen starker Bauchschmerzen operiert.

So erkannte sie die Krankheit

In einem Beitrag erklärte sie: «Ich wurde vor etwas mehr als einer Woche mit akuten Bauchschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert und verbrachte einige Tage auf der Intensivstation. Danach wurde ich auf die chirurgische Station verlegt. Im Grunde war es so, dass ich nicht auf meinen Körper gehört habe und die Schmerzen ignoriert habe und mir erlaubt habe, ziemlich krank zu werden.»

Die genaue Krankheit wurde nicht öffentlich gemacht. Die Familie bat um Privatsphäre und wird keine weiteren Stellungnahmen abgeben. Die Beerdigung soll im privaten Rahmen stattfinden.