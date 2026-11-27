Alice Weidel spricht in einem Podcast über ihre Bisexualität. Die AfD-Chefin erzählt von ihrer ersten Freundin, der Reaktion ihrer Eltern und ihrem heutigen Leben mit ihrer Partnerin Sarah Bossard in der Schweiz.

Darum gehts AfD-Chefin Alice Weidel fühlt sich zu Frauen und Männern hingezogen

Ihre erste Freundin hatte sie zwei Jahre lang im Studium

Mit Frau und zwei Söhnen lebt sie zum Schutz in der Schweiz

Fynn Müller People-Redaktor

AfD-Chefin Alice Weidel (47) war zu Gast im Podcast «Zur Wahrheit gehört …». Dort spricht die Deutsche überraschend offen über ihre Sexualität. «Ich finde Frauen und Männer attraktiv», gesteht sie im Gespräch mit den Reportern Marc Felix Serrao und Andreas Rosenfelder von «Welt».

Ihre erste Beziehung mit einer Frau begann während ihrer Studienzeit. «Da war wirklich eine ganz tolle Frau, die hat so super hübsch ausgesehen», erinnert sich Weidel. Was zunächst wie eine Schwärmerei wirkte, entwickelte sich zu einer zweijährigen Beziehung. «Wir haben das erst versucht zu verheimlichen», so Weidel über die damalige Zeit, in der homosexuelle Beziehungen gesellschaftlich weniger akzeptiert waren. Die Reaktionen ihrer Familie darauf? «Meine Eltern haben recht cool reagiert», sagte Weidel.

Die Eltern ihrer damaligen Freundin hingegen seien weniger entspannt gewesen. Weidels sexuelle Orientierung sei während der Schulzeit kein grosses Thema gewesen. «Rückblickend war ich vielleicht ein Spätzünder», sagt sie.

Weidel wohnt in der Schweiz

Heute lebt die Politikerin mit ihrer Partnerin Sarah Bossard und den beiden gemeinsamen Söhnen in der Schweiz. «Mein Alltag ist stark von meiner politischen Arbeit geprägt», so Weidel. Ihre Frau lege grossen Wert darauf, die Kinder vor den politischen Auseinandersetzungen um die AfD-Chefin zu schützen, weshalb die Familie in der Schweiz wohnt und die Kinder da zur Schule gehen.

Weidels Bekanntheit hat ihren Preis, wie sie erzählt. Spontane Restaurantbesuche oder Ausflüge seien aufgrund der Sicherheitslage kaum möglich. «Uns fehlt die Spontanität in unserem Alltag», gibt die Deutsche zu. Auch politische Diskussionen in der Beziehung kommen laut Weidel vor, da ihre Partnerin «in manchen Fragen deutlich, deutlich liberaler» sei als sie.