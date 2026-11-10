AfD-Gründer Alexander Gauland hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Laut seinem Büro musste er sich bereits drei Operationen unterziehen. Zuletzt fehlte Gauland aus gesundheitlichen Gründen immer wieder bei Sitzungen des Bundestages.

Darum gehts AfD-Gründer Alexander Gauland ist an Krebs erkrankt und wurde bereits dreimal operiert

Seit Januar 2025 nimmt der 85-Jährige aus gesundheitlichen Gründen seltener an Sitzungen teil

Ob Gauland in den Bundestag zurückkehrt, hängt laut Büro vom Verlauf der Chemotherapie ab

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

AfD-Gründer Alexander Gauland ist an Krebs erkrankt. Wie sein Bundestagsbüro gegenüber dem Nachrichtenportal «Tag24» mitteilte, kann der 85-Jährige seit Januar 2025 aus gesundheitlichen Gründen nur noch eingeschränkt an den Sitzungen des Bundestages teilnehmen. Sein Büroleiter Marco Wall erklärte, Gauland habe sich bereits drei Operationen unterziehen müssen, was eine regelmässige Teilnahme an Abstimmungen erschwere.

Die zukünftige Teilnahme Sitzungen des Bundestages sei nun davon abhängig, wie gut die Chemotherapie verlaufe, erklärte Büroleiter gegenüber «Tag24». Jedoch hoffe Gauland, wieder an Sitzungsterminen teilzunehmen. Aktuell arbeite der AfD-Ehrenvorsitzende von zu Hause aus.

Gauland äusserte sich schon im Februar über Gesundheitszustand

Gauland, der 2013 die AfD mitgründete, war von 2017 bis 2021 einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der Partei. Zuvor hatte der promovierte Jurist und frühere CDU-Politiker als Staatssekretär in der hessischen Staatskanzlei gedient, bevor er sich von der Union abwandte.

Seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode hat Gauland nur an 55 Prozent der namentlichen Abstimmungen im Bundestag teilgenommen. Dass es Gauland gesundheitlich nicht gut ging, wurde bereits im Februar öffentlich kommuniziert. In einem Interview vom 25. Februar 2026 sagte Gauland: «Das hängt ja auch immer von der Gesundheit ab, und da geht es mir zurzeit nicht gut.» Eine Krebserkrankung erwähnt er zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht.