AfD sorgt mit Schoggi-Samichlaus für rote Köpfe

Darum gehts
- Ein blauer Schoggi-Samichlaus der AfD hält offenbar das Parteiprogramm in der rechten Hand
- Bischof Franz-Josef Overbeck kritisiert die Nutzung christlicher Symbole für Parteiwerbung
- Die AfD verteidigt die Aktion als passend zu den Parteiwerten
Ein Schoggi-Samichlaus der AfD sorgt in Deutschland für Wirbel. Der Heilige kommt nicht nur in AfD-Blau, sondern trägt statt der Bibel offenbar das Parteiprogramm in seiner rechten Hand.
Für Bischof Franz-Josef Overbeck (62) ein absolutes No-Go: «Die AfD vereinnahmt christliche Symbole für Parteiwerbung», kritisiert der katholische Geistliche gegenüber der Zeitung «Bild». Diese Darstellung des heiligen Nikolaus sei eine «Grenzüberschreitung».
AfD sieht kein Problem
Ein AfD-Sprecher verteidigt gegenüber dem Blatt die parteigefärbte Weihnachtsschokolade: Der Nikolaus passe zur Partei, die liberal-konservative und christliche Werte vertrete.
Ob die Partei mit der Aktion gegen das Gesetz verstösst, ist unklar. Für Bischof Overbeck ist der Fall aus moralischer Sicht aber eindeutig: Religiöse Symbole hätten in der Wahlwerbung nichts verloren.