AfD sorgt mit Schoggi-Samichlaus für rote Köpfe

Ein Schoggi-Samichlaus mit AfD-Programm statt Bibel löst in Deutschland Streit aus. Ein Bischof spricht von einer «Grenzüberschreitung». Die Partei sieht hingegen kein Problem.

Darum gehts Ein blauer Schoggi-Samichlaus der AfD hält offenbar das Parteiprogramm in der rechten Hand

Bischof Franz-Josef Overbeck kritisiert die Nutzung christlicher Symbole für Parteiwerbung

Die AfD verteidigt die Aktion als passend zu den Parteiwerten

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein Schoggi-Samichlaus der AfD sorgt in Deutschland für Wirbel. Der Heilige kommt nicht nur in AfD-Blau, sondern trägt statt der Bibel offenbar das Parteiprogramm in seiner rechten Hand.

Für Bischof Franz-Josef Overbeck (62) ein absolutes No-Go: «Die AfD vereinnahmt christliche Symbole für Parteiwerbung», kritisiert der katholische Geistliche gegenüber der Zeitung «Bild». Diese Darstellung des heiligen Nikolaus sei eine «Grenzüberschreitung».

AfD sieht kein Problem

Ein AfD-Sprecher verteidigt gegenüber dem Blatt die parteigefärbte Weihnachtsschokolade: Der Nikolaus passe zur Partei, die liberal-konservative und christliche Werte vertrete.

Ob die Partei mit der Aktion gegen das Gesetz verstösst, ist unklar. Für Bischof Overbeck ist der Fall aus moralischer Sicht aber eindeutig: Religiöse Symbole hätten in der Wahlwerbung nichts verloren.