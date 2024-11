1/5 Leni Klum und ihr Freund Aris Rachevsky schweben auf Wolke sieben. Foto: Instagram

SpotOn Die People-Agentur

Leni Klum (20) schwebt offenbar auch nach fünf Jahren mit ihrem Freund Aris Rachevsky auf Wolke sieben. «Alles Gute zum fünfjährigen Jubiläum», schreibt sie in ihrer Instagram-Story zum fünften Jahrestag und ergänzt ein rotes Herz. Dazu teilt die Tochter von Heidi Klum (51) einen Schnappschuss von sich und dem Eishockeyspieler im Auto.

Mit einem Herzchen kommentiert sie auch einen Clip, in dem sie ihrem schlafenden Partner einen sanften Kuss auf sein Ohr gibt. Das Nachwuchsmodel erinnert zudem an den Anfang der Beziehung. Ein Schwarz-Weiss-Foto zeigt das Paar am 12. November 2019. «Unser erstes gemeinsames Bild...», kommentiert sie mit einem sentimentalen Emoji.

Nicht nur Leni stammt aus einer bekannten Familie

Die beiden zeigen sich seit 2021 gemeinsam in der Öffentlichkeit und auf Lenis Instagram-Account. Ihr Red-Carpet-Debüt als Paar feierten sie auf der Premiere des Westerns «The Harder They Fall» (2021) in Los Angeles im Oktober 2021. In den vergangenen Monaten besuchten sie unter anderem gemeinsam das Münchner Oktoberfest und verkleideten sich zu Halloween als Pamela Anderson (57) und Tommy Lee (62).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Während Leni in die Fussstapfen ihrer Model-Mutter tritt, verfolgt ihr Freund eine Karriere als Eishockeyspieler. Rachevsky hat wie Leni prominente Eltern: Seine Mutter arbeitet als Künstleragentin, sein Vater Spiros Poros schoss seiner Webseite zufolge bereits Fotos von Stars wie Jennifer Lopez (55) und Keira Knightley (39).