Beim Besuch des Oktoberfests ging es zwischen Leni Klum und ihrem Freund Aris Rachevsky zünftig zu und her und das Bier floss in Strömen. Dabei dürfte die Tochter von Heidi Klum in ihrer Heimat noch nicht einmal Alkohol trinken.

Kurz zusammengefasst Leni Klum und Freund Aris Rachevsky besuchten das Münchner Oktoberfest

Das Paar ist seit fünf Jahren zusammen und noch immer schwer verliebt

Aris war bis 2022 Eishockeyspieler, unter anderem für die Los Angeles Kings

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Leni Klum (20), die älteste Tochter von Heidi Klum, und ihr Freund Aris Rachevsky (21) haben am Freitagabend das Münchner Oktoberfest besucht. Leni trug eine weisse Trachtenbluse mit tiefem Décolleté und eine Lederhose. Auf dem Kopf hatte sie einen ausgefallenen Hendl-Hut. Aris hatte sich ebenfalls eine Lederhose angezogen und dazu Turnschuhe und eine Sonnenbrille. Das wichtigste Accessoire war jedoch der Masskrug voller Bier, den Aris ehrfürchtig in den Händen hielt.

Das Paar, das seit fünf Jahren zusammen ist, tauschte verliebte Blicke aus und küsste sich zwischendurch. Sie schienen das zünftige Beisammensein im Armbrustschützen-Festzelt zu geniessen. Aris stemmte eine Mass Bier und versteckte seine Augen danach hinter einer dunklen Sonnenbrille.

Vom Strand ins Zelt

Laut «Bild» brachte Leni ihren Freund 2021 erstmals zu einem öffentlichen Auftritt in Los Angeles mit, der gemeinsame Besuch des Oktoberfests ist also eine Überraschung. Der Abstecher nach München dürfte mit ihrer Europareise zusammenhängen, vor wenigen Wochen sah man das Paar noch am sonnigen Strand von Sardinien. Aris stammt ebenfalls aus einer berühmten Familie: Seine Mutter ist Künstleragentin in Hollywood, sein Vater der bekannte Fotograf Spiros Poros (53).

Die Gäste im Armbrustschützen-Festzelt staunten nicht schlecht als plötzlich Leni Klum auftauchte. Foto: Getty Images 1/6

Aris war bis 2022 Eishockeyspieler, unter anderem Nachwuchsspieler für die Los Angeles Kings. Beim Oktoberfest zeigte er nun sein sportliches Talent beim Leeren des Masskrugs. Bei Musik, Bier und mit Hendl-Hut genossen Leni und Aris die gemeinsame Zeit im Festzelt. Ob Leni sich ebenfalls eine Mass gönnte, ist nicht bekannt, zumindest gibt es keine Bilder von ihr beim Biertrinken. Damit will sie wohl Ärger in ihrer Heimat den USA vermeiden. Dort ist der Alkoholkonsum erst ab 21 Jahren erlaubt.