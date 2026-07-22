Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manuela Wisbeck (43) verlässt «Notruf Hafenkante» nach 16 Jahren im Juli

Kollegen überraschten sie mit Videobotschaft von TV-Koch Tim Mälzer (55)

Wisbeck träumt von Dschungelcamp-Teilnahme 2026

Saskia Schär Redaktorin People

16 Jahre lang verkörperte Manuela Wisbeck (43) die beliebte Krankenschwester Frauke Prinz in der ZDF-Serie «Notruf Hafenkante». Im Mai teilte die Schauspielerin mit, dass sie von der Produktion informiert worden sei, «dass die Rolle der Frauke Prinz auserzählt ist», wodurch sie «sozusagen entlassen» wurde. Diese Woche war es nun so weit und Wisbeck absolvierte ihren letzten Drehtag im Schwesternkittel.

Ihre Kollegen, darunter Lilli Hollunder (40), Marc Barthel (36) und Raul Richter (39), wollten sie allerdings nicht einfach so gehen lassen und sorgten mit ihrer Überraschung, die in Form einer Videobotschaft daherkam, für Tränen. In besagtem Video, welches auf Instagram zu sehen ist, richtet sich niemand Geringeres als TV-Koch Tim Mälzer (55) an Wisbeck, erklärt, wie sehr er ihr Serien-Aus bedauert und fügt an: «Nichtsdestotrotz haben sich deine lieben Kollegen gedacht, es gibt ja vielleicht noch eine Zweitkarriere nach der Erstkarriere und das könnte ja vielleicht was mit Kochen zu tun haben».

Wisbeck teilt auf Instagram regelmässig Kochrezepte und kann ihre Kochkünste nun vor Mälzer unter Beweis stellen, wo er ihr «Fundament» testen will. «Das Ganze werden wir machen, natürlich bei Lili in der Küche, denn es soll ja ein Geschenk sein und keine Bestrafung. Denn ich sag dir eins: Wenn ich gekocht habe, man sieht es auch noch Wochen danach», so Mälzer weiter.

Wird man sie demnächst im Dschungelcamp sehen?

Dass sich Wisbecks Kollegen ausgerechnet für Tim Mälzer als Testesser entschieden haben, ist derweil kein Zufall. Wisbeck ist grosser Fan des Kochs und hat sich erst vor einigen Wochen in einem Instagram-Video an den Koch gewandt. «Lieber Tim, ich weiss, du wirst das wahrscheinlich nie sehen», beginnt sie ihre Botschaft und erklärt dann, dass sie nicht nur Schauspielerin sei, sondern auch mit Leidenschaft «Food-Content» mache.

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Sie würde ihn unglaublich gerne kennenlernen und mit ihm kochen, denn sie liebe nicht nur seine «Schnauze», sondern auch «deine Passion, deine Leidenschaft – das Kochen». Genau diesen Wunsch haben ihre Kollegen ihr nun erfüllt. Und ob es auch mit einem Weiteren klappt, zeigt sich dann im neuen Jahr mit dem Start des RTL-Dschungelcamps, bei dem sie gerne teilnehmen würde. Das verriet sie gegenüber «Bunte».