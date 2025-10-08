Am 27. September gaben sich Selena Gomez und Benny Blanco das Jawort. Natürlich war auch Gomez’ beste Freundin Taylor Swift mit dabei. Nun teilt die frischvermählte Gomez endlich die Fotos mit ihrer BFF.

Selena Gomez (33) behielt die privaten Momente während ihrer Hochzeit zunächst für sich und teilte nur ausgewählte Fotos auf Instagram. Nicht nur Insider wussten, dass auf der Gästeliste mit Star-Besetzung auch Gomez’ langjährige «BFF» Taylor Swift (35) vertreten war. Als absoluter Ehrengast hielt Swift dann auch eine Rede. Bisher ist jedoch noch kein Bild von ihr nach aussen gedrungen. Das hat sich nun geändert: In ihrem neuesten Instagram-Post teilt Gomez – zur Freude vieler Fans – eine Reihe von bisher unbekannten Schnappschüssen.

Taylor Swift veröffentlichte letzten Freitag ihr neuestes Album «The Life of a Showgirl». Um ihre volle Unterstützung für die «The Fate of Ophelia»-Sängerin zu signalisieren, postete Gomez einige besondere Momente, die sie an ihrem grossen Tag mit Swift teilte. Dazu schreibt sie gerührt: «Zu Ehren von ‹Showgirl› … es ist ein Segen, dich nach fast 20 Jahren noch an meiner Seite zu haben. Ich liebe dich, Taylor, für immer und ewig.»

«Ich bin so glücklich»

Zu sehen ist ein Video, in dem Gomez, gekleidet in einen weissen Seidenpyjama, ihren Schleier anlegen lässt. Als die Kamera herauszoomt, sieht man, wer das Video aufnimmt: Es ist Taylor Swift höchstpersönlich. Sie sitzt neben der Braut und ist sichtlich stolz auf ihre beste Freundin. «Ist das dein Ernst? Schaut sie euch an!», sagt Swift völlig hingerissen von Gomez’ Anblick. «Ich bin so glücklich», erwidert Gomez mit einem breiten Lächeln. Die Aufregung und Freude der beiden ist spürbar.

Ein erstes Bild zeigt Gomez und Swift mit einem Drink in der Hand. Sie stossen im Ankleideraum miteinander an. Swift glänzt mit einer aufwendig geflochtenen Hochsteckfrisur und ihrem Markenzeichen: dem roten Lippenstift. Beim Outfit hat die Milliardärin nicht gespart. Ihr nudefarbenes, paillettenbesetztes Kleid von Oscar de la Renta soll 36’990 US-Dollar gekostet haben, berichtet «People». Später am Abend wechselte Swift dann in ein dezenteres, dunkelblaues Abendkleid aus Seide – bei einem Preis von 5455 US-Dollar ist das schulterfreie Maticevski-Design im Vergleich geradezu ein Schnäppchen.

Swift freut sich über Gomez' Liebesglück

Die Öffentlichkeit wird wohl nie erfahren, was Swift in ihrer Rede zu Gomez gesagt hat. In einem Interview am Montag gab sie aber zumindest ein paar wenige Kommentare zur Hochzeit ihrer Freundin ab. In der Show «Morning Mash Up» des US-amerikanischen Radiosenders SiriusXM sagte sie, dass sie nicht nur dankbar für ihren Verlobten Travis Kelce (35) sei, sondern sich auch wahnsinnig freue, wenn ihre Freunde «das Glück finden». Weiter erzählte sie, Gomez sei «die schönste Braut» gewesen. Und eigentlich nicht nur das: Gomez sei das Schönste gewesen, das Swift überhaupt je gesehen habe. Gomez sei «so glücklich» und habe das «so sehr verdient».

Swift und Gomez sind seit den frühen 2000ern enge Freundinnen. Beide waren kurzzeitig mit einem Mitglied der Band Jonas Brothers zusammen, Gomez mit Nick (33) und Swift mit Joe Jonas (36). Seitdem stehen sie alles gemeinsam durch. Nachdem Gomez nun Benny Blanco (37) das Jawort gab, dürften die beiden voller Vorfreude auf Swifts Hochzeit mit Football-Star Travis Kelce (35) hinfiebern.