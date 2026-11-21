Schottland trägt Herbst. Die Bäume rund um den See Loch Lomond leuchten in Rostrot, Gold und tiefem Grün, Nebel liegt über dem Wasser. 13 Grad zeigt das Thermometer.

Ditaji Kambundji, 24, sitzt am Frühstückstisch und betrachtet ihren Teller. Bohnen, Ei, Toast. Sie lacht. «Wenn in Schottland – dann auch richtig!» Neben ihr sitzt ihre Mutter Ruth, 64, und erzählt stolz, dass sie die schottische Spezialität Haggis – also Schafsmagen – probiert habe. «Lecker wars jetzt nicht. Aber man muss doch probieren!»

Heute ist ein Tag, an dem die Hürdenweltmeisterin nichts zu leisten hat. Keine Stoppuhr, keine Hürden, kein Training. Sechs Wochen Pause. «Da mache ich wirklich gar nichts Sport­liches», sagt sie und lässt sich in einen Sessel in der Lobby plumpsen. Im Kamin knistert das Feuer. Und Kambundji trinkt Ingwertee.

Die Reise nach Schottland ist jedoch auch beruflich motiviert. Als Brand Ambassador von Peugeot ist sie in Glasgow, um ein neues Modell kennenzulernen und Videos zu produzieren. Doch sie hat die Gelegenheit gleich genutzt und ihre Mutter Ruth mitgenommen. Ein kleines Mutter-Tochter-Reisli, wie sie es nennen. Einen Rückflug haben sie noch nicht gebucht. «Wir sind beide sehr spontan», sagt Ditaji und schmunzelt. «Mal schauen. Wahrscheinlich wird es eine Woche. Vielleicht gehen wir noch nach London zu meiner Schwester.»

Ditaji Kambundji ist die Jüngste von vier. Die Schwester in London ist Muswama, 30, Bobanschieberin. Mujinga, 34, ist die erfolgreiche Sprinterin, Kaluanda, 35, arbeitet als Gymilehrerin. «Didi», wie Ditaji genannt wird, ist also das Nesthäkchen. Oder? Ditaji schaut verschmitzt hoch und nimmt einen Schluck Tee. «Ja, schon. Ich geniesse es auch. Ich habe immer fünf Leute, die auf mich schauen.» Dabei blickt sie zu ihrer Mutter. Ruth lächelt und zwinkert. «Jaja, das ist sie schon. Und sie geniesst diese Rolle, muss man sagen.»

Dass die Jüngste besonders umsorgt wurde, merke man auch heute noch. «Wir haben halt einen grossen Altersunterschied», sagt Ditaji. «Ich bin schon anders als die anderen drei aufgewachsen. Ich durfte viele Sachen früher als sie, mir wurde schon früh sehr viel zugetraut. Ich bin dafür sehr dankbar.»

Mutter-Tochter-Beziehung

Ruth hört zu. Als Mutter von vier Töchtern habe sie sich vor allem eins gewünscht: «Als Mutter hoffst du einfach, dass deine Kinder gut rauskommen. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so gut rauskommt!» Über Ditaji sagt sie: «Ein ganz feiner Mensch.» Ditaji lacht. «Oh, das ist aber lieb, Mami!» Ruth schaut sie an. «Hörst du zu?» Beide lachen. Dann wird sie wieder ernst: Herzlich sei Ditaji, liebevoll, interessiert an vielem, offen. Und worauf sie als Mutter am meisten stolz sei? Ruth überlegt kurz. Nicht auf den Weltmeistertitel. Nicht auf Rekorde oder Medaillen. «Wie sie als Mensch ist.»

Exklusive Zeit zusammen verbringen die beiden oft. Letztes Jahr waren sie im Oman, davor schon in London und Paris. Jetzt machen sich die zwei auf den Weg zum Schloss Balloch. ­Ditaji fährt im brandneuen Peugeot E-208 GTI – links natürlich. «Das ist schon ungewohnt! Vor allem im Kreisel muss ich mich konzentrieren, aber sonst gehts.» Ruth nickt. «Sie ist zackig unterwegs, aber sie fährt gut!»

Beim Schlösschen angekommen, sind die Gemäuer aber nicht die Hauptattraktion. Mama Ruth sagt: «Die Landschaft in Schottland ist einfach magisch! Viel schöner als die Gebäude.» Dann ist Zeit für eine Selfie-Runde. Ditaji und Ruth posieren für die Handy­kamera. Der Fotograf der Schweizer Illustrierten drückt ebenfalls ab. Ruth muss lachen. «Du, früher hatten wir keinen privaten Fotografen dabei, gell! Das ist ja cool.» ­Ditaji entgegnet: «Nein, Mami, und da hatten wir auch noch keine Smartphones für Selfies!» Und auch noch keinen Weltmeistertitel.

Schwierigste Saison bisher

Den holte Kambundji im September 2025. Als erste Schweizerin überhaupt wurde sie Weltmeisterin in der Leichtathletik. Ein historischer Moment, der vieles veränderte. Plötzlich schauten alle hin. Die Erwartungen stiegen – auch ihre eigenen. «Wer mir am meisten Druck macht, bin ich selbst», sagt sie. Dass die Menschen ihr nach dem WM-Titel mehr zutrauten, habe sie aber auch als etwas Schönes empfunden. «Ich probiere immer, es positiv zu sehen.»

Nur wollte die Saison danach nicht so recht zu dieser neuen Rolle passen. Keine Medaille an der Hallen-WM in Torun, keine an der EM in Birmingham, dazu Verletzungspech und ein vorzeitiges Saisonende. «Es war definitiv die schwierigste Saison bisher», sagt Ditaji ehrlich. Sie hätte gerne viel mehr gezeigt. Vor allem habe ihr die Konstanz gefehlt. «Als Leichtathletin ist das Beste, was einem passieren kann, eine tolle Zeit zu laufen und diese dann zu stabilisieren. Und dann wieder einen Exploit darunter zu haben. Klar ist das sehr ambitioniert, aber diese Stabilität habe ich nicht hingekriegt. Das war schwierig.» Jetzt soll sich ihr Körper erholen. Ihr Kopf auch. «Es geht mir schon viel besser», sagt sie. Den Moment, in dem aus «Uff, ich brauche eine Pause» wieder «Cool, bald wieder Training und bald wieder eine neue Saison» wird, kennt sie inzwischen gut. «Der kam schon! Und das ist mega schön.»

Früher musste sie dafür weit weg. Sechs Wochen Pause bedeuteten sechs Wochen Ferien im Ausland. Heute ist das anders. «Mittlerweile bin ich gerne zu Hause, weil ich ja sonst auch schon viel unterwegs bin.» Endlich all jene Dinge machen, für die im Alltag nie Zeit bleibt. Was genau auf ihrer Liste für diese freie Zeit steht, verrät sie nicht. Nur so viel: Es gibt eine Welt, in die sie jederzeit gerne zurückkehrt: die von Harry Potter. Ditaji ist bekennender Potter-Fan. Alle Bücher hat sie gelesen, alle Filme gesehen. In Edinburgh, wo J. K. Rowling einst die ersten Geschichten schrieb, war sie bereits. Auch die Warner Bros. Studios ausserhalb von London hat sie besucht. Alleine. «Das war auch gut so», sagt sie und lacht. «Niemand hätte es dort mit mir aus­gehalten! Ich war von morgens früh bis abends spät da und wollte gar nicht mehr gehen.»

Als die beiden vom Schloss zurückkommen, setzen sich Ditaji und Ruth noch auf ein Bänkli vor dem Hotel. Ditaji zieht die Beine an, Ruth schaut aufs Wasser. Vielleicht geht es noch nach Edinburgh. Vielleicht nach London. Für den Moment müssen sie nirgendwohin.