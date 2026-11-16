Vom WM-Thron auf Rang vier: Ditaji Kambundji hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Die 24-Jährige spricht in der Saisonpause über Druck, bittere Enttäuschungen und ihren grossen Traum für 2027.

Darum gehts Nach WM-Gold 2025 stiegen für Kambundji die Erwartungen

2026 wurde sie an Hallen-WM und EM jeweils Vierte.

In Peking 2027 will sie den WM-Titel verteidigen

Yara Vettiger Reporterin Sport

Ein Jahr nach dem grössten Triumph ihrer Karriere musste Ditaji Kambundji lernen, mit einer neuen Rolle umzugehen. Im September 2025 hatte die Bernerin in Tokio Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Gold über 100 Meter Hürden – als erste Schweizerin überhaupt wurde sie Weltmeisterin in der Leichtathletik. Plötzlich war Kambundji nicht mehr nur eine Medaillenhoffnung. Sie war die Weltmeisterin. Und damit stiegen die Erwartungen.

«Wer mir am meisten Druck macht, bin ich selbst», sagt die 24-Jährige. Dass auch von aussen plötzlich mehr erwartet wurde, habe sie aber nicht nur als Belastung empfunden. «Mit dem WM-Titel haben die Leute natürlich auch gewisse neue Erwartungen. Aber es ist ja eigentlich auch schön, dass die Leute einem auch mehr zutrauen. Ich probiere immer, es positiv zu sehen.»

Medaillen verpasst

Doch 2026 wurde nicht das Jahr, das sie sich erhofft hatte. An der Hallen-WM in Torun verpasst Kambundji die Medaille als Vierte. Im Sommer folgt der nächste Dämpfer: Verletzungspech. Trotzdem steht sie an der EM in Birmingham am Start – und läuft erneut auf Rang vier. Zweimal der undankbare vierte Platz. «Ich bin sicher nicht nach Birmingham gegangen, um Vierte zu werden», sagt sie rückblickend. Und trotzdem will sie das Resultat heute nicht mehr nur als Enttäuschung sehen. «Man muss vierte Plätze mit den Umständen vergleichen. Ich war verletzt und konnte mich nicht richtig vorbereiten. Dafür ist dieser vierte Platz eigentlich ziemlich gut.»

Es sind die Widersprüche dieser Saison, die Kambundji beschäftigt haben. Sie wollte an ihre Weltklasse-Saison anknüpfen, schaffte es aber nicht, ihre Top-Leistungen konstant abzurufen. «Als Leichtathletin ist das Beste, was einem passieren kann, eine tolle Zeit zu laufen und diese dann zu stabilisieren. Und dann wieder einen Exploit darunter zu haben. Klar ist das sehr ambitioniert, aber diese Stabilität habe ich nicht hingekriegt. Das war schwierig. Aber mir ist bewusst, dass eine Karriere selten linear nach oben gehen kann.»

Ihre Bilanz fällt trotzdem deutlich aus: «Es war definitiv die schwierigste Saison bisher.» Deshalb war irgendwann klar: Schluss. Kambundji beendete ihre Saison aufgrund körperlicher Beschwerden vorzeitig und verzichtete auch auf die Ultimate Championship, die Ende September erstmals über die Bühne gingen. «Eine Saison frühzeitig beenden zu müssen, ist immer schade. Es war nicht einfach für mich, diese Entscheidung zu treffen. Aber gleichzeitig habe ich es nicht bereut. Ich habe auf meinen Körper gehört und wusste, es ist das Richtige.»

Einstellung ändert sich

Jetzt ist seit drei Wochen Schluss mit Wettkämpfen. Sechs Wochen Pause gönnt sie sich insgesamt. Und das meint sie wörtlich: «Da mache ich wirklich gar nichts Sportliches.»

Der Körper soll sich erholen. Der Kopf ebenfalls. Und genau das scheint bereits zu funktionieren. «Es geht mir viel besser», sagt Kambundji. Besonders schön sei der Moment gewesen, als sich das Gefühl verändert habe: weg von «Uff, ich brauche eine Pause» hin zu «Cool, bald wieder Training und bald wieder eine neue Saison». Die Vorfreude ist zurück. Und damit auch das nächste grosse Ziel: die WM 2027 in Peking. Dort wird Kambundji erstmals als Titelverteidigerin antreten.

Neue Chance

«Ich habe riesige Vorfreude», sagt sie. «Als Titelverteidigerin an eine WM gehen zu dürfen, das ist eine grosse Ehre.»

Sie war noch nie in Peking. Und sie weiss, was es brauchen wird, um dort wieder ganz vorne mitzulaufen. «Das Niveau im Hürdenlauf ist so hoch momentan. Wenn man vorne mit dabei sein will, braucht es krasse Leistungen und dafür trainiere ich. Das spornt mich an.»

Nach einem Jahr, in dem vieles nicht nach Plan lief, ist das vielleicht die wichtigste Erkenntnis: Kambundji hat ihre Saison verloren – aber nicht ihren Hunger.