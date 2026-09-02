Bereits zum 83. Mal finden in Venedig die Internationalen Filmfestspiele statt. Schauspieler George Clooney wird für sein Lebenswerk geehrt und auch sonst hat die Stadt eine ganz besondere Bedeutung für den 65-Jährigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft George Clooney erhält an den Filmfestspielen Venedig den Goldenen Löwen

Die Ehrung würdigt sein Lebenswerk, Clooney nennt es eine «enorme Ehre»

Clooney besitzt zwei Oscars, vier Golden Globes und erhielt acht Oscar-Nominierungen

Angela Rosser Journalistin News

Es ist einer der Mega-Events des Jahres im Filmbusiness. Vom 2. bis 12. September finden auf dem Lido in Venedig die 83. Internationalen Filmfestspiele statt.

Um den Goldenen Löwen kämpfen im diesjährigen Wettbewerb 21 Filme. Dass George Clooney (65) eine der begehrten Trophäen nach Hause nehmen darf, steht bereits fest. Er erhält am Mittwochabend den Goldenen Löwen zur Ehrung seines Lebenswerks und Würdigung seiner gesamten cineastischen Karriere.

«Bedeutet auch, dass ich alt bin»

Diese Auszeichnung gilt als eine der höchsten, die Venedig überhaupt vergeben kann. «La Biennale» zitiert Clooney: «Ich habe in Venedig so viele aussergewöhnliche Momente erlebt. Dieses Festival ist ohne Frage mein liebstes, und den Goldenen Löwen zu erhalten, ist eine enorme Ehre. Es bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich alt bin, aber ich nehme ihn gerne an.»

Die Aussage, dass er in Venedig «viele aussergewöhnliche Momente» erlebt habe, ergibt noch mehr Sinn, wenn man weiss, dass er in der Stadt der Liebe auch seine grosse Liebe Amal Ramzi Clooney (48) geheiratet hat.

Verliebt, verlobt, verheiratet

Clooney lernte Amal, damals noch Alamuddin, im Oktober 2013 in seinem Haus in Como kennen, als ein Bekannter die renommierte Menschenrechtsanwältin zu einem Abendessen mitbrachte.

Der Antrag folgte im April 2014, und bereits im September desselben Jahres heiratete das Paar in Venedig. Die mehrtägigen Feierlichkeiten mit zahlreichen prominenten Gästen fanden unter anderem im luxuriösen Aman Venice statt.

Am Montag vor dem Start des Filmfestivals stieg das Paar nun wieder genau in diesem Hotel ab. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Die Zwillinge Ella und Alexander Clooney sind 9 Jahre alt und werden strikt aus der Öffentlichkeit ferngehalten.

Goldener Löwe neben zwei Oscars

Ihren Lebensmittelpunkt hat die Familie in Frankreich in der Provence. Das Haus am Comersee, wo sie sich kennengelernt haben, gibt es natürlich immer noch. Erst diesen Sommer verbrachten sie dort ihre Ferien.

Seine Leistungen als Schauspieler brachten Clooney unter anderem zwei Oscars, vier Golden Globes und einen Emmy ein. Mit insgesamt acht Oscar-Nominierungen sicherte sich Clooney einen besonderen Platz in der Geschichte des bekanntesten Preises der Filmindustrie.