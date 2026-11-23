Stefan Meierhans

Bald ist es wieder so weit: Rabatte, so weit das Auge reicht. Wobei – «bald»? Der Black Friday – dieses Jahr ist er am 27. November – hat längst Verstärkung bekommen. Black Week, Black November, Cyber Monday: An Gelegenheiten, vermeintlich Geld zu sparen, mangelt es im grauen November jedenfalls nicht.

Ich persönlich liebe Schnäppchen, aber wer tut das schon nicht? Die Frage ist nur: Was ist eigentlich eines? Ein Tablet für 599 statt 999 Franken? Vielleicht. Wenn dasselbe Gerät aber anderswo für 549 Franken zu haben ist, dann haben Sie trotz des stattlichen Rabatts zu viel bezahlt. Mein erster Punkt ist also: Nicht die Höhe des Rabatts ist entscheidend, sondern der Vergleich mit den Preisen anderer Anbieter.

Was viele nicht wissen: Der durchgestrichene Preis muss keineswegs der Preis von gestern sein. Seit dem 1. Januar 2025 dürfen Händler einen früheren höheren Preis zeitlich unbegrenzt als Vergleich verwenden – vorausgesetzt, sie haben den identischen Artikel zuvor während mindestens 30 aufeinanderfolgenden Tagen tatsächlich zu diesem Preis angeboten. Auch bei weiteren aufeinanderfolgenden Preissenkungen darf der ursprüngliche Vergleichspreis stehen bleiben. Ein grosser Rabatt kann also eine ziemlich alte Geschichte sein.

Deshalb mein Rat: Schauen Sie, was genau Ihr Wunschprodukt bei anderen Anbietern kostet. Vergleichen Sie dasselbe Modell mit derselben Ausstattung und rechnen Sie die Lieferkosten dazu. Ein Blick auf den Preisverlauf oder eine Abfrage auf einem Preisvergleichsportal hilft ebenfalls: Ist das Angebot wirklich aussergewöhnlich günstig oder war das Produkt früher sogar schon günstiger?

Dass sich das lohnt, zeigt eine Untersuchung der Westschweizer Konsumentenorganisation FRC. Sie beobachtete die Preise von 21 Lego-Modellen über mehr als zehn Monate bei zwölf Händlern und Verkaufsplattformen. Der Black Friday war dabei nicht durchgehend der günstigste Kaufzeitpunkt.

Das heisst aber nicht, dass alle Rabatte bloss eine schöne Verpackung sind. Wer eine geplante Anschaffung tatsächlich günstiger machen kann: umso besser! Aber passen Sie auf, dass der Rabatt nicht einen Bedarf weckt, den Sie vorher gar nicht hatten.

Last but not least möchte ich Sie noch auf zwei Dinge hinweisen: Bevor Sie beim Online-Shopping auf «kaufen» klicken, prüfen Sie bei unbekannten Shops, wer dahintersteckt. Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt aktuell vor täuschend echten Fakeshops. Fehlerfreie Texte und schöne Bilder sind längst kein Beweis mehr für Seriosität. Schauen Sie zudem bei den Rückgabebedingungen genauer hin. Selbst wenn ein Geschäft sonst Waren zurücknimmt, kann es reduzierte Artikel davon ausschliessen. Ob «Wenn es mir nicht gefällt oder passt, schicke ich es einfach zurück» möglich ist, sollten Sie deshalb vor dem Kauf klären. Anders ist es bei Mängeln: Ein Rabatt allein hebt Ihre Rechte bei Mängeln nicht auf.

Ich wünsche allseits viel Erfolg bei der Schnäppchenjagd.