Menschen auf dem Land sind glücklicher als Städter – zumindest legen das viele Studien nahe. Doch die Wahrheit ist komplizierter. Denn eine Bevölkerungsgruppe schneidet oft noch besser ab: Menschen in Kleinstädten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Psychologen betonen: Glück hängt vom Wohnort-Typ und der Persönlichkeit ab

Studien: Landbewohner oft zufriedener, Städte bieten mehr Vielfalt und Chancen

Kleinstädte als Kompromiss: kurze Wege, soziale Nähe, gute Infrastruktur

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Die Schweiz ist ein Land der Gegensätze. Während in Zürich die Trams im Minutentakt fahren und Menschen aus aller Welt aufeinandertreffen, kennt man im Bergdorf oft noch jeden Nachbarn beim Namen. Dazwischen liegen Hunderte Kleinstädte wie Winterthur, Baden, Thun, Zug oder Chur – Orte, die selten im Zentrum der Debatte stehen. Doch wo lebt es sich eigentlich am besten?

Die Psychologie liefert darauf überraschende Antworten

Wer Menschen fragt, wo sie lieber wohnen würden, erhält meist verschiedene Antworten. Die einen träumen von Natur, Ruhe und einem Haus mit Garten. Die anderen wollen Cafés, Kultur und das pulsierende Leben der Stadt. Tatsächlich zeigen zahlreiche Studien, dass Menschen in ländlichen Regionen häufig eine etwas höhere Lebenszufriedenheit angeben. Sie schätzen die Nähe zur Natur, den geringeren Lärm und das stärkere Gemeinschaftsgefühl.

Doch die Sache hat einen Haken: Gerade junge Erwachsene fühlen sich in Städten oft wohler. Dort finden sie mehr Ausbildungsplätze, Jobs, Freizeitangebote und soziale Kontakte. Die Frage lautet deshalb nicht, welcher Ort objektiv besser ist. Entscheidend ist vielmehr, welcher Lebensraum zur eigenen Persönlichkeit passt.

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Kennst du deine Nachbarn?

Ein grosser Unterschied zwischen Stadt und Land zeigt sich bei den sozialen Beziehungen.

Auf dem Land kennen viele Menschen ihre Nachbarn persönlich. Man grüsst sich auf der Strasse, hilft sich gegenseitig und trifft sich regelmässig. In Grossstädten leben Menschen oft anonymer. Gleichzeitig entsteht dort eine andere Form von Gemeinschaft. Man begegnet Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen, Lebensmodellen und Meinungen.

Forscher sprechen deshalb von zwei verschiedenen Arten sozialer Netzwerke:

1. Auf dem Land sind Freundschaften oft enger und langlebiger.

2. In Städten sind Netzwerke meist grösser und vielfältiger.

Überraschend: Einsamkeit ist nicht automatisch ein Problem des Landlebens. Auch mitten in einer Grossstadt können sich Menschen isoliert fühlen.

Die grössten Vorurteile – und was wirklich stimmt

Wer auf dem Land lebt, gilt oft als bodenständig und traditionell. Städter werden dagegen als liberal, offen und hektisch wahrgenommen. Doch die Realität ist deutlich komplexer. Landbewohner sind nicht automatisch konservativ. Städter sind nicht automatisch progressiv. Viele Unterschiede entstehen weniger durch die Adresse als durch Alter, Ausbildung, Einkommen oder Lebensphase. Die Psychologie zeigt sogar, dass Menschen unabhängig vom Wohnort erstaunlich ähnliche Bedürfnisse haben: Sicherheit, soziale Kontakte, Anerkennung und ein Gefühl von Zugehörigkeit. Die eigentliche Frage lautet also nicht: Wer lebt besser? Sondern: Welche Umgebung hilft mir dabei, die Dinge zu finden, die mir wichtig sind?

Warum Städte uns stressen

Die moderne Stadt bietet viele Chancen – sie fordert aber auch ihren Preis.

Lärm, Menschenmengen, Verkehr und ständige Reize sorgen dafür, dass das Gehirn permanent Informationen verarbeitet. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Menschen in städtischen Umgebungen auf sozialen Stress teilweise empfindlicher reagieren. Gleichzeitig profitieren Städter von kurzen Wegen, kultureller Vielfalt und einer grösseren Auswahl an Möglichkeiten.

Die Stadt macht das Leben also nicht zwangsläufig schlechter. Sie verlangt lediglich andere Fähigkeiten.

Wer hat mehr Freunde?

Auch hier widerspricht die Forschung vielen Klischees. Menschen auf dem Land verfügen oft über kleinere, dafür engere Freundeskreise. Beziehungen bestehen teilweise über Jahrzehnte hinweg. Städter dagegen haben häufig grössere Netzwerke und lernen regelmässig neue Menschen kennen. Viele dieser Kontakte sind jedoch lockerer. Die spannende Erkenntnis: Weder das eine noch das andere macht automatisch glücklicher. Entscheidend ist, welche Art von Beziehungen besser zum eigenen Charakter passt.

Der grosse Gewinner wird oft vergessen

Wenn über Wohnorte gesprochen wird, denken viele nur an Stadt oder Land. Dabei lebt ein grosser Teil der Schweiz weder im Dorf noch in einer Metropole.

Kleinstädte verbinden oft die Vorteile beider Welten:

Überschaubare Strukturen

Kurze Wege

Soziale Nähe

Gute Infrastruktur

Genügend Freizeit- und Kulturangebote

Genau deshalb vermuten manche Experten, dass Kleinstädte für viele Menschen den besten Kompromiss darstellen. Sie bieten mehr Ruhe als Zürich oder Genf, gleichzeitig aber deutlich mehr Möglichkeiten als viele Dörfer.

Welcher Wohnort passt zu welchem Typ?

Psychologen gehen heute davon aus, dass nicht jeder Mensch am gleichen Ort glücklich wird. Entscheidend ist vielmehr, wie gut die Umgebung zur eigenen Persönlichkeit und Lebensphase passt.

Introvertierte Menschen fühlen sich oft in ruhigeren Wohnorten wohler. Weniger Lärm, mehr Natur und ein vertrautes Umfeld helfen ihnen, Energie zu tanken. Extrovertierte dagegen profitieren häufig von den vielen sozialen Möglichkeiten einer Stadt. Sie schätzen spontane Treffen, kulturelle Angebote und den Kontakt zu unterschiedlichen Menschen.

Auch die Lebensphase spielt eine wichtige Rolle. Junge Erwachsene ziehen oft in Städte, weil dort Ausbildung, Karrierechancen und Freizeitangebote locken. Familien achten dagegen stärker auf Faktoren wie Wohnraum, Sicherheit, Schulen und die Nähe zur Natur. Viele Pensionierte wiederum schätzen Ruhe, kurze Wege und ein vertrautes soziales Umfeld.

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Nicht der Wohnort macht glücklich

Am Ende entscheidet also nicht die Postleitzahl über das Glück. Wer Ruhe, Natur und Vertrautheit liebt, wird auf dem Land oft zufriedener sein. Wer Vielfalt, Dynamik und neue Begegnungen sucht, fühlt sich meist in der Stadt wohler. Und wer von beidem etwas möchte, findet sein Glück vielleicht in einer Kleinstadt.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis der Psychologie lautet deshalb: Nicht der Wohnort macht glücklich – sondern wie gut er zur eigenen Persönlichkeit und zu den aktuellen eigenen Bedürfnissen passt – und diese können sich im Laufe des Lebens verändern.