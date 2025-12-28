Wie wohnt die Schweiz? Das wollte Blick auch dieses Jahr wieder wissen und war zu Besuch in ganz unterschiedlichen Wohnungen und Häuser. Authentische und persönliche Einblicke in Wohnformen der Schweiz.

Blick war auch dieses Jahr wieder unterwegs für die Wohnserie «So wohnt die Schweiz». Von Mietwohnungen oder -Häusern bis zur Miet- oder Eigentumswohnungen konnten wir über Kleinwohnformen, grosszügige stylishe Wohnungen oder ausgefallenes Wohnen an spezieller Lage berichten. In Städten oder auf dem Land haben uns die Bewohner ihr Zuhause gezeigt und über ihren Wohn- und Einrichtungsstil erzählt. Offene, ungeschönte, persönliche Wohngeschichten aus dem wahren Leben in der Schweiz.

Ein Haus zu fairem Mietpreis

Eine von ihnen ist Dana Gasser aus dem ländlichen Bachs ZH. Unfreiwillig musste sich die Künstlerin aus dem Zürcher Unterland mit bescheidenen finanziellen Mitteln auf die Suche nach einem bezahlbaren neuen Zuhause machen. Wie sie ihr Wohnglück mit einer fairen Miete fand und wie sie in ihrem einfachen Haus mit traumhaftem Garten als Mieterin wohnt, hat sie Blick gezeigt und erzählt.

Geschmackvoller Wohlfühlort für Mutter und Sohn

In Igis GR hat Blick Sibylle Welti in ihrer grosszügigen Eigentumswohnung besucht. Die alleinerziehende Mutter hat für sich und ihren Sohn einen Wohlfühl- und Rückzugsort geschaffen. Mit Mut zur Farbe, Designerstücken, Trouvaillen von Flohmärkten, ausgefallener Kunst und Eigenkreationen hat sie ein geschmackvolles Zuhause geschaffen. Fast wie in einem Museum, ohne steril zu wirken und mit ihrer ganz persönlichen Note. Sibylle Welti zeigt, wie sie mit ihrem kürzlich vorgenommen Refreshing und kleinen Veränderungen, mit Liebe zum Detail, grosse Wirkung für den eigenen Wohlfühlort erzielt werden kann.

Luxus und viel Lebensqualität auf wenig Wohnfläche

In Bernhardzell SG haben Franziska und Giovanni Pano sich ihren Wohntraum mit einem Tiny House erfüllt. Nachhaltigkeit und Reduktion waren für den Kaufentscheid des Ehepaars im Vordergrund, aber auch die finanzielle Tragbarkeit im Rentenalter spielten eine Rolle. Seit 2018 wohnen die Panos mit ihren beiden Katzen im schlüsselfertigen Häuschen mit 30 Quadratmetern, das nach eigenen Plänen erstellt wurde. Sie haben Blick ihr Minihaus mit grossem Aussenbereich gezeigt und teilen ihre Erfahrungen.

Dem Himmel nah wohnen im Hochhaus

Weniger ist mehr, haben sich auch Beatrice Olivia und Marco Häberling gesagt. Die grosszügige Eigentumswohnung hat das Ehepaar verkauft und lebt seit August in Regensdorf. Im 22. Stockwerk im hybriden Holzhochhaus mit 156 Wohnungen lebt das Ehepaar mit Cocker Spaniel Daro in einer Zweieinhalbzimmerwohnung auf nur rund 45 Quadratmetern. Wie leben sie im höchsten Holzhochhaus der Schweiz als Mieter? Häberlings haben Blick die Tür geöffnet und von ihren neuen Erfahrungen erzählt.

Neue Wohngeschichten im neuen Jahr

Die Blick-Wohnserie «So wohnt die Schweiz» geht weiter. Auch 2026 wird Blick wieder unterwegs sein und zeigt ganz verschiedene Wohnformen aus der Schweiz. Wer Blick seine Wohnungs- oder Haustür öffnen und seine Wohngeschichte erzählen möchte, kann sich ab sofort wieder melden.

