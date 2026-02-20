DE
Nachhaltig putzen
Mit Mehl glänzt Chromstahl wie neu

Mit Edelstahl ist das so eine Sache. Fettspritzer, Fingerabdrücke und Flecken lassen ihn gar nicht mehr edel aussehen. Spüle und Herd werden mit Mehl wieder sauber, doch man muss wissen, wie man vorgeht. Die Tipps.
Publiziert: vor 55 Minuten
So ist Chromstahl edel: sauber und glänzend.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Mit Mehl glänzt Chromstahl wie neu
  • Dieser Putztrick ist nachhaltig und günstig
  • Mehl im Kühlschrank beseitigt unangenehme Gerüche
Schweizer Illustrierte

Mehl ist ein wahres Multitalent. Denn es ist nicht nur ein Lebensmittel, mit dem man backen und kochen kann. Mit Mehl kann auch nachhaltig geputzt werden. Vor allem Chromstahl bringt das Lebensmittel, das wohl jeder im Vorratsschrank hat, wieder auf Vordermann. Dabei gilt es aber, einiges zu beachten.

Wer in der Küche die Spüle – oder den Herd – mit Mehl zum Glänzen bringen will, muss den Edelstahl vorher gründlich reinigen. Und dann mit einem Tuch trockenreiben. Das ist wichtig, damit das Mehl nicht klumpt.

Danach vier bis fünf Esslöffel Mehl auf der trockenen Chromstahlfläche verteilen und mit einem wenig angefeuchteten Waschlappen das Mehl in kreisenden Bewegungen einarbeiten. Man kann zuschauen, wie der Chromstahl wieder zu glänzen beginnt. Danach kann das restliche Mehl einfach weggewischt werden.

Kinderleicht: Mit etwas Mehl wird Chromstahl wieder blitzblank.
Foto: Getty Images

Multitalent Mehl 

Mehl kann aber noch mehr im Haushalt. Zum Beispiel unangenehme Gerüche im Kühlschrank beseitigen. Und das ohne viel Aufwand. Einfach ein offenes, kleines Glas mit Mehl füllen und in den Kühlschrank stellen. Das Glas mit Mehl sollte circa alle drei Wochen ausgewechselt werden.

