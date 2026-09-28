Es bringt alte Fussböden wieder zum Glänzen, schützt Oberflächen davor, Staub anzusetzen, und kann noch für vieles mehr gebraucht werden: Pflanzliches Glycerin ist ein echter Alleskönner. Dennoch gibt es je nach Anwendungsbereich Dinge, die beachtet werden sollten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Glycerin verschönert Böden, Möbel und Fenster im Haushalt

Mischung hinterlässt staubabweisende Schicht auf Möbel

1 Esslöffel Glycerin pro Liter Wasser für Böden

Wiebke Köhne

Die meisten kennen Glycerin aufgrund seiner feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften aus der Hautpflege. Die durchsichtige und geruchlose Flüssigkeit erinnert in ihrer Konsistenz an Sirup und gilt grundsätzlich als sehr gut verträglich. Auch für Reinigungsarbeiten im Haushalt kann das Mittel vielseitig eingesetzt werden – eine einzige Flasche kann dadurch direkt mehrere Spezialreiniger auf einmal ersetzen.

Für alte Fussböden

Bereits eine kleine Menge pflanzliches Glycerin kann glanzlosen, alten Böden wieder Leben einhauchen. Mische dazu einen Esslöffel des Mittels in einen Liter Wasser. Nachdem du deinen Boden vorerst normal gereinigt hast, kannst du im Anschluss mit einem in der Mischung getränkten Tuch nochmals darüberwischen. Abspülen ist nicht notwendig.

Der Trick eignet sich am besten für Fliesen und Laminat. Bei Holzböden ist Vorsicht mit der Wassermenge geboten. Das Tuch sollte daher zuerst gut ausgewrungen werden. Wenn man einen geölten oder speziell behandelten Boden hat, sollte man sich im Zweifel immer an die Herstellerempfehlungen halten.

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Bei hartnäckigem Staub

Viele kennen es: Bestimmte Möbelstücke lassen sich fast nicht entstauben. Oftmals wird der Staub durch das Putzen nur aufgewirbelt und setzt sich im Anschluss direkt wieder auf der Oberfläche ab. Auch hier kann die Glycerin-Wasser-Mischung den Unterschied ausmachen. Der Grund: Die Mischung hinterlässt eine unsichtbare, staubabweisende Schicht auf der Oberfläche.

Für Spiegel und Fenster

Nervst du dich über Badezimmerspiegel, die schnell beschlagen? Auch hier kannst du mit Glycerin entgegenwirken. Allerdings musst du das Mischverhältnis dazu zuerst anpassen. Auf einen Liter Wasser kommen nur drei Tropfen Glycerin. Am besten füllst du es in eine Sprühflasche ab und besprühst den Spiegel damit – im Anschluss solltest du noch mit einem trockenen, sauberen Tuch drüberwischen.

Mit derselben Technik kannst du auch deine Fenster behandeln. Das Glycerin wirkt dabei Verschmutzungen durch Staub, Kondenswasser und Regen entgegen. Hier reichen bereits ein bis zwei Tropfen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.