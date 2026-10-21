Zum Start der Heizsaison bleiben viele Wohnungen wegen ungleichmässig warmer Heizkörper nur lauwarm. Laut Elektromechaniker Branko Zrnić helfen Entlüften, fachgerechtes Spülen und Alufolie hinter dem Radiator.

Darum gehts Ungleich warme Heizkörper lassen Wohnungen zum Start der Heizsaison oft nur lauwarm werden

Schmutz verstopft Heizsysteme; Fachleute spülen sie, Luft lässt sich am oberen Ventil ablassen

Alufolie hinter dem Radiator reflektiert Wärme und soll Räume zusätzlich um 3 bis 5 Grad erwärmen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Die Heizsaison läuft. Doch viele haben bereits zu Beginn ein bekanntes Problem: Heizkörper sind an einer Stelle heiss, an anderer kalt, sodass die Räume nur lauwarm bleiben. Wie man diese Störungen behebt, warum es zu Verstopfungen kommt und wie sich die Temperatur in der Wohnung mit einem einfachen Trick um einige Grad erhöhen lässt, erklärt Elektromechaniker Branko Zrnić.

Ein Trick mit Alufolie erhöht die Temperatur um 3 bis 5 Grad.

«Ich empfehle, hinter dem Heizkörper an der Wand gewöhnliche Alufolie anzubringen. Wenn der Heizkörper heizt, nimmt die Wand dahinter viel Wärme auf. Dank der Folie wird diese Wärme nicht von der Wand absorbiert, sondern in den Raum zurückreflektiert. So erreicht man bei gleichem Energieverbrauch 3 bis 5 Grad mehr in der Wohnung», rät Zrnić.

Heizkörper wird nicht richtig warm?

Der Heizkörper bleibt oben warm, unten kalt oder wird nur teilweise warm? Dahinter können Ablagerungen im Heizungswasser stecken. Während der Sommerpause können sich Schmutzpartikel ansammeln und den Wasserdurchfluss behindern, so der Elektromechaniker.

Die Folge: Die Wärme verteilt sich nicht mehr gleichmässig. Abhilfe kann eine professionelle Reinigung oder Spülung des Systems schaffen. Wichtig: Auch Luft im Heizkörper oder defekte Ventile können die Ursache sein.

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Heizkörper gluckert? Dann ist Entlüften angesagt

Wenn die Heizung zu Beginn der Saison nicht richtig warm wird, steckt oft Luft im System. Sie stört die Wasserzirkulation und sorgt dafür, dass Heizkörper nur teilweise warm werden. Besonders häufig sammelt sich die Luft an den höchsten Stellen der Anlage.

Die Lösung: Heizkörper vorsichtig entlüften. Dafür ein Gefäss unter das Entlüftungsventil halten und es langsam öffnen. Sobald statt Luft nur noch Wasser austritt, das Ventil wieder schliessen. Bei Etagenheizungen gilt: Probleme nicht auf die lange Bank schieben. Wer zu lange wartet, riskiert unnötige Heizkosten – und sitzt trotzdem im Kalten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.