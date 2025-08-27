Es gibt viele nützliche Tricks für die Küche, die das Leben um einiges vereinfachen. Denn wer möchte schon nach einem anstrengenden Arbeitstag mehr Zeit als nötig in der Küche aufbringen?

10 Tricks, die dein Leben in der Küche einfacher machen

Sonja Zaleski-Körner

Tipp 1: Früchte statt Eiswürfel

Mit tiefgefrorenen Früchten, zum Beispiel Trauben, Kirschen oder einer Fruchtmischung aus dem Supermarkt, lassen sich Getränke wunderbar kühlen, ohne dass diese verwässern, wie es bei Eiswürfeln der Fall ist.

Tipp 2:Versalzene Gerichte retten

Es ist wohl jedem schon einmal passiert, dass beim Kochen versehentlich ein Gericht mit zu viel Salz gewürzt wurde. Versalzene Speisen werden mit einem simplen Trick wieder schmackhaft: Einfach eine geschälte, rohe Kartoffel mitkochen – das entzieht dem Gericht viel Salz.

Tipp 3:Fruchtfliegen loswerden

Vor allem im Sommer kann es leicht passieren, dass sich Fruchtfliegen in der Küche ansiedeln. Um das zu verhindern, sollten Lebensmittel immer gut verpackt oder in (Kühl-)Schränken aufbewahrt werden. Sind die kleinen Insekten bereits im Haus, kann man sie mit einer Mischung aus Essig, Wasser und einem Tropfen Spülmittel in einem Glas wieder loswerden. Das ist die ideale Fruchtfliegen-Falle aus Zutaten, die in fast jedem Haushalt zu finden sind.

Tipp 4:Kühlschrank-Deo aus Backpulver

Je nachdem, was man im Kühlschrank aufbewahrt, kann es sein, dass ein unangenehmer Geruch darin entsteht. Neben gekauften Kühlschrank-Deos, die oft ein starkes Aroma haben, gibt es ein einfaches und duftneutrales Hausmittel, das ebenso funktioniert: Backpulver. Gibt man ein wenig Backpulver auf eine Untertasse und stellt diese in den Kühlschrank, verhindert dies die Entstehung von unangenehmen Gerüchen – ganz ohne künstlichen Duft.

Tipp 5:Orangen und Mandarinen leichter schälen

Rollt man Zitrusfrüchte wie Orangen oder Mandarinen kurz mit der Handfläche über eine harte Oberfläche, kann man diese anschliessend deutlich leichter schälen.

Tipp 6:Schnelle, warme Mahlzeiten in der Mikrowelle

Am gleichmässigsten lassen sich Gerichte in der Mikrowelle erwärmen, wenn man zuvor in der Mitte der Speise mit einem Löffel ein Loch formt.

Tipp 7:Eierschneider für Mozzarella und Co. nutzen

Ein Küchengerät, das man vielfältig in der Küche einsetzen kann, ist ein Eierschneider. Auch für Champignons, Erdbeeren, Avocados oder Mozzarella eignet er sich und schneidet diese Lebensmittel im Handumdrehen in feine Scheiben.

Tipp 8:Teig mit leeren Flaschen perfekt portionieren

Ein genialer Lifehack, der nicht nur Kleckern verhindert, sondern bei dem auch alte Plastikflaschen recycelt werden: Flüssiger Teig kann in alten Plastikflaschen wie beispielsweise von Ketchup oder Olivenöl aufbewahrt werden. Selbstverständlich müssen diese Behältnisse vorher gründlich ausgespült werden. Gibt man den fertigen Teig hinein, kann man diesen perfekt portionieren, ohne dass etwas daneben geht.

Besonders für Pfannkuchen oder Muffins ist dieser Tipp hilfreich. Und falls am Ende noch etwas übrig bleibt, kann man den Teig für 24 Stunden in der Flasche im Kühlschrank aufbewahren und ihn am nächsten Tag verwenden.

Tipp 9:Überkochendes Wasser verhindern

Schnell ist es passiert und heisses Wasser kocht aus einem Topf über – dagegen kann ein Holzlöffel helfen. Legt man diesen beim Kochen quer über den Topf, wird das Überkochen verhindert. So bleiben die Herdplatten sauber, man muss den Kochtopf weniger im Auge behalten und man spart Zeit und Nerven.

Tipp 10:Nie wieder bitterer Kaffee

Viele versuchen zu bitter geratenen Kaffee mit Milch, Zucker oder einem Spritzer Zitrone aufzupeppen. Oft mit wenig Erfolg. Den folgenden Tipp kennen nur wenige: Eine kleine Prise Salz wirkt Wunder und schon schmeckt das beliebte Heissgetränk weniger bitter.